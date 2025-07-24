مارك بريس ينفي استقالته من تدريب الكاميرون

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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نفى مارك بريس استقالته من تدريب منتخب الكاميرون، رغم إعلان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه رحل عن المنصب، إذ قال المدرب البلجيكي إن بريده الإلكتروني ربما تعرض للاختراق وإن خطاب الاستقالة المزعوم لم يصدر منه.

وتعد هذه أحدث حلقة في مسلسل الخلافات المستمرة منذ فترة طويلة بين بريس والاتحاد الكاميروني منذ تعيينه من قبل وزارة الرياضة في البلاد في أبريل نيسان 2024.

وجاء في رسالة مؤرخة 21 يوليو تموز، يُفترض أنها من بريس إلى وزارة الرياضة والاتحاد الكاميروني، أنه اتخذ قرار إنهاء عقده “بسبب عدم دفع راتبي وراتب طاقمي لأكثر من 60 يوما”.

وعندما خرجت الرسالة إلى العلن اليوم الأربعاء، قال الاتحاد الكاميروني في بيان إنه علم بالاستقالة وسوف “يقدم استجابة منسقة للتخفيف من تأثير خلو هذا المنصب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني”.

لكن بريس قال لاحقا في رسالة إلى وزارة الرياضة إن بريده الالكتروني تعرض لاختراق على الأرجح، وإنه لم يقدم استقالته.

وأعلنت وزارة الرياضة استمرار بريس في منصبه، ولم يرُد الاتحاد الكاميروني على نفي المدرب.

ويأتي هذا قبل خمسة أشهر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب وقبل حسم مصير الفريق في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت علاقة بريس مع رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو متوترة منذ توليه تدريب المنتخب بقرار وتمويل من وزارة الرياضة.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بين 21 ديسمبر كانون الأول و18 يناير كانون الثاني، الكاميرون في مجموعة تضم منتخب ساحل العاج حامل اللقب والجابون وموزامبيق.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بفارق نقطة واحدة عن الرأس الأخضر مع تبقي أربع جولات. ويتأهل إلى النهائيات مباشرة الفريق المتصدر فقط.

وتُختتم التصفيات الأفريقية لكأس العالم في أكتوبر تشرين الأول