المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل الشحنة الإيرانية المضبوطة قبل وصولها إلى الحوثيين

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، عن تفاصيل الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني وتم ضبطها في 27 يونيو الماضي..مؤكدة ان ضبط هذه الشحنة يعتبر إنجاز كبير للشرعية اليمنية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن، صادق دويد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، في مدينة المخا بمحافظة تعز، أن ضبط هذه الشحنة جاء بعد عملية تتبع دقيقة قامت بها شعبة الإستخبارات بالمقاومة..مشيرأ إلى أن حجم ونوع الشحنة يقدم تصور أكثر شمولاً للتهديدات الإيرانية لليمن والإقليم والسلام العالمي.

وأستعرض العميد دويد، تفاصيل الشحنة التي ضمت 4 أنواع من الصواريخ البحرية وأرض أرض، ودفاع جوي، ومضادات للدروع..مضيفاً "أن القطع التي ضبطت هي مكونات لـ12 صاروخ فيما لاتزال هناك أجزاء قيد الدراسة".

وقدم العميد دويد خلال المؤتمر الصحفي مقارنة بين محتويات الشحنة الايرانية التي ضبطت والأسلحة التي تزعم ميليشيا الحوثي الإرهابية صناعتها محليا..مؤكداً أن هذه الشحنة تدحض بما لا يدع مجالا للشك أكذوبة التصنيع العسكري للميليشيات الحوثية.

ووفق العميد دويد، فإن الشحنة ضمت رؤوس وأجزاء الصاروخ البحري "قدر 380" ويصل مداه إلى 1000كم و3 أجزاء لصاروخ دفاع جوي يدعى "طائر 3" والذي يطلق عليه الحوثي "برق 3" ويصل مداه من 100 إلى 200 كم، وإرتفاع 27 كم..موضحاً أن هذين الصاروخين من الصواريخ الإيرانية الحديثة وأن محاولة تهريبها بمثابة تأكيد رسمي على أن إيران ترسل أحدث أسلحتها للميليشيات الحوثية.

كما ضمت الشحنة قطع لصاروخ "غدير" الإيراني الذي يطلق عليه الحوثيون "مندب2" ومداه يصل إلى 300 كم، وأجزاء من صاروخ "صقر 358" المضاد للطائرات ويسميه الحوثيون "صقر 2" وأيضاً صواريخ "ستريلا2" دفاع جوي قصيرة المدى، وصاروخ "جنيحات زعانف" فرص صوتي الذي يطلق عليه الحوثي "فلسطين 2" وصاروخ كروز المجنح "ياعلي" ويطلق عليه الحوثي اسم "سجيل".

وشملت الشحنة محركات صواريخ سومر 10 التي يصل مداها إلى 1000 كم ويطلق عليها الحوثيون أسم "قدس"، وكذا قطع وأجهزة صاروخ ارض - أرض "قاسم" وصاروخ "دهلاوية" المضاد للدروع الذي يصل مداه 5 - 5.5 كم، إلى جانب بواحث توجيه صواريخ.

كما شملت الشحنة، مسيرات إيرانية إنتحارية تدعى "معراج 532" التي يصل مداها إلى 500 كم، وطائرات إستطلاع دراون "FPT" ومحركات طائرات مسيرة متعددة القوة وكاميرات حرارية وليزرية متخصصة بكشف الطيران المسير وجهاز فحص للمواد الكيمائية ومدفع بي 10 المضاد للدروع وأجزاء من قناصة AM-50 ونواظير ومعدات تستخدم لمحاكاة التدريبات العسكرية وأجزاء من أسلحة عيارات وذخائر متنوعة.

كما كشف دويد عن ضبط جهاز تجسس إسرائيلي صنع شركة "سيلبيريت" مهمته سحب المعلومات والبيانات والتجسس على خصوصيات المواطنين، إلى جانب ضبط كاميرات تجسس صغيرة الحجم وجهاز لكشف الكذب وكمبيوتر عليه تطبيقات متعددة.

وذكر العميد دويد، أن الميليشيات حاولت تهريب الشحنة عبر اخفاءها في مواد مدنية تستخدم في قطاع الكهرباء والطاقة..لافتاً الى أن التحقيقات الأولية مع طاقم السفينة أظهرت أن هذه الشحنة ليست الأولى التي يتم تهريبها من إيران للميليشيات الحوثية بل هي الشحنة رقم 13 ويتم تهريبها عبر كيان متخصص يديره القيادي الحوثي المصنف إرهابياً محمد أحمد الطالبي المكنى بابوجعفر الطالبي.

واعتبر العميد دويد، تزايد عدد شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين والتي ضبطت المقاومة الوطنية عددا منها تأكيد على أن الميليشيات باتت هي الذراع الرئيسي للنظام الإيراني بعد الضربات الموجعة التي تعرض لها ميليشيا حزب الله اللبناني وسقوط النظام السوري السابق..مشيراً إلى وجود معلومات أن الميليشيات الحوثية تسعى بالتعاون مع إيران لتصنيع اسلحة بيولوجية خطيرة ستهدد المنطقة والعالم.