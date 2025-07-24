المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل الشحنة الإيرانية المضبوطة قبل وصولها إلى الحوثيين توجهت الى محافظة المهرة ..قيادة المقاومة ومشائخ ووجهاء الحيمة يقدمون واجب العزاء في الشهيد العميد عبدالله زايد عاجل: الرئيس العليمي يغادر عدن إلى الرياض ومصدر في رئاسة الجمهورية يوضح أسباب الزيارة اللاجئون اليمنيون في المغرب يشكون التجاهل والتهميش ويطالبون بمنحهم الحق في اللجوء وإعادة التوطين أسوة ببقية الجنسيات أمبري للأمن البحري: انفجاران بالقرب من سفينة قبالة ميناء المخا مأرب برس ينشر أسماء أوائل الجمهورية في المحافظات المحررة تصعيد حوثي خطير.. اختطافات جماعية في إب وتعز وهجوم مسلح يستهدف ناقلة بحرية قبالة المخا أول دولة خليجية تعلن عن استثمارات في سوريا بحوالي 6.4 مليارات دولار تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. هجمات مسيّرة متبادلة تضرب منشآت نفطية وسوقًا شعبيًا وتخلف قتلى وحرائق أسواق مشتعلة واقتصادات مترددة... من ينقذ العالم من الإنهيار
قدمت قيادة المقاومة ومشائخ ووجهاء الحيمة واجب العزاء في الشهيد العميد عبدالله زايد والذي استشهد جراء كمين غادر استهدف حملة عسكرية في المهرة خرجت لضبط مخربين أثاروا الفوضى في منفذ صرفيت الحدودي مع عمان في ال٥ من يوليو الجاري
وفي العزاء أشاد مشائخ ووجهاء الحيمة بالدور النضالي الرائد للشهيد العميد عبد الله زايد خلال خدمته العسكرية في صفوف الجيش لمدة ٤٠ عاما كان خلالها الجندي الوفي والقائد المؤتمن والمتفاني في خدمة الوطن وصون مكتسباته
وعبر المشائخ والوجهاء عن تعازيهم و مواساتهم لأبناء الشهيد وأقاربه وذويه وقبائل الحيمة التي فقدت واحداً من أنبل وأصدق أبنائها الذين يذودون عن الجمهورية ويحرسون مكتسباتها في مختلف محافظات اليمن
كما أكدوا تضامنهم المطلق مع قضيته العادلة مطالبين بسرعة ضبط الجناة المنفذين والمخططين للجريمة الشنعاء وتقديمهم للعدالة كونها جريمة تمس تقوض الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة المهرة.