توجهت الى محافظة المهرة ..قيادة المقاومة ومشائخ ووجهاء الحيمة يقدمون واجب العزاء في الشهيد العميد عبدالله زايد

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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قدمت قيادة المقاومة ومشائخ ووجهاء الحيمة واجب العزاء في الشهيد العميد عبدالله زايد والذي استشهد جراء كمين غادر استهدف حملة عسكرية في المهرة خرجت لضبط مخربين أثاروا الفوضى في منفذ صرفيت الحدودي مع عمان في ال٥ من يوليو الجاري

وفي العزاء أشاد مشائخ ووجهاء الحيمة بالدور النضالي الرائد للشهيد العميد عبد الله زايد خلال خدمته العسكرية في صفوف الجيش لمدة ٤٠ عاما كان خلالها الجندي الوفي والقائد المؤتمن والمتفاني في خدمة الوطن وصون مكتسباته

وعبر المشائخ والوجهاء عن تعازيهم و مواساتهم لأبناء الشهيد وأقاربه وذويه وقبائل الحيمة التي فقدت واحداً من أنبل وأصدق أبنائها الذين يذودون عن الجمهورية ويحرسون مكتسباتها في مختلف محافظات اليمن

كما أكدوا تضامنهم المطلق مع قضيته العادلة مطالبين بسرعة ضبط الجناة المنفذين والمخططين للجريمة الشنعاء وتقديمهم للعدالة كونها جريمة تمس تقوض الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة المهرة.