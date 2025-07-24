عاجل: الرئيس العليمي يغادر عدن إلى الرياض ومصدر في رئاسة الجمهورية يوضح أسباب الزيارة

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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أفادت وكالة سبأ الرسمية، بمغادرة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس العاصمة المؤقتة عدن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المطلوبة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية إن اللقاءات التي سيعقدها الرئيس تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وأشار المصدر الى أن الرئيس سيبحث في لقاءات متعددة الاطراف، سبل الدفع قدما بالموقف الدولي المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة العالمية، التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، وداعميها.

واكد المصدر ثقة مجلس القيادة الرئاسي، بقدرة الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، والاستجابة المسؤولة لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني، في تأمين فرص العيش، والامن والاستقرار، والسلام.

كما نوه بالدور الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة، في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتخفيف المعاناة التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية، والتدخلات الايرانية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين.