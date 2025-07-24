اللاجئون اليمنيون في المغرب يشكون التجاهل والتهميش ويطالبون بمنحهم الحق في اللجوء وإعادة التوطين أسوة ببقية الجنسيات

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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شكا عدد من طالبي اللجوء اليمنيين المقيمين في المملكة المغربية، من ظروف قاسية يمرون بها؛ بسبب تهميشهم وتجاهل مطالبهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة.

وقالوا في بيان وصل مأرب برس: ''نحن لاجئون يمنيون، دفعتنا الحرب والنزاعات للفرار من وطننا بحثًا عن الأمان، ونشعر اليوم بالتهميش والتجاهل من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة ، في ظل غياب أي تغطية إعلامية تسلط الضوء على أوضاعنا المتدهورة''.

ووفق بيان المناشدة فقد مضت سنوات على وجودهم في المغرب، تقدموا خلالها بطلبات لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ملفاتهم ما تزال معلقة دون دراسة أو رد، على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي يمرون بها، وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وأوضح، أن اللاجئين اليمنيين بالمغرب لم يتم الاعتراف بهم حتى الآن، ولم يحصلوا على صفة لاجئ، ولا إعادة التوطين، التي حصل عليها العديد من الجنسيات الأخرى، التي تتشابه مع ظروفهم.

واتهم البيان، الجهات المعنية بعدم القيام بأي تحرك فعلي لحل مشاكلهم.

وناشد اللاجئون اليمنيون في المغرب عبر مأرب برس الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها المفوضية السامية، تحريك ملفاتهم والنظر فيها بجدية، مطالبين بمنحهم الحق في إعادة التوطين أسوة ببقية اللاجئين من مختلف الجنسيات.