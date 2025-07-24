أمبري للأمن البحري: انفجاران بالقرب من سفينة قبالة ميناء المخا

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت شركة أمبري للأمن البريطانية، اليوم الخميس، بأن مسلحين على قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبالة المخا باليمن.

وقالت شركة أمبري إنها تلقت تقارير عن حادثة جديدة على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي المخا.

وأضافت الشركة أن انفجارين على الأقل وقعا على مقربة شديدة من سفينة جرى استهدافها قبالة ميناء المخا.

ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب "مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها"، ويقولون إن ذلك يأتي "دعما للفلسطينيين" في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.