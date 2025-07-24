مأرب برس ينشر أسماء أوائل الجمهورية في المحافظات المحررة

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسيمها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م بنسبة نجاح بلغت ٨٤,١٠%.

وأشاد وزير التربية طارق العكبري بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة العليا للاختبارات وكافة لجانها الفرعية بمكاتب التربية وبمساندة من السلطات المحلية بالمحافظات الذي أسهم في إنجاح سير العملية الاختبارية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه الوزير القطاعات المختصة بديوان الوزارة بعمل تقييم شامل لأي ظواهر سلبية رافقت عملية الاختبارات الوزارية والعمل على معالجتها خلال الأعوام المقبلة، مشددا على إبقاء العملية التربوية والتعليمية بعيدة عن أي صراعات رغم كل الظروف.

من جانبه أشار نائب اللجنة العليا للاختبارات وكيل قطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، إلى أن اللجنة بذلت جهود كبيرة في سبيل إنجاح عملية الاختبارات الوزارية متجاوزة التحديات والصعوبات، موضحا أن اللجنة العليا للاختبارات وبناء على التقارير التي رفعت من مكاتب التربية بالمحافظات والتي تضمنت استمرار الدراسة ونسبة الانجاز في المقررات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م كان قرار اللجنة العليا بخوض اختبارات شهادة الثانوية العامة.

لافتا إلى أن ما روج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات لا صحة لها حول خوض طلاب بعض المحافظات الاختبارات دون استكمال المقررات الدراسية.

من جهته أوضح مدير عام الاختبارات الدكتور أنيس علي صالح أن عدد المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٥م، بلغ ٩٢ ألفا و ١٦٠ طالب وطالبة في القسم العلمي والأدبي، مشيراً إلى أن عدد الناجحين بلغ ٧٣ ألف و ٩٣٩ طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت ٨٤,١٠%، منهم ٦٣ ألف و ٣٢٢ طالب وطالبة في القسم العلمي، و ١٠ آلاف و ٦١٧ طالب وطالبة في القسم الأدبي.

فيما بلغ عدد الراسبين ١٣ ألف و ٩٨١ طالب وطالبة بنسبة بلغت ١٥,٩٠%، منهم ١١ ألف و ٦٠٧ طالب وطالبة في القسم العلمي، وألفان وثلاثمائة وأربعة وسبعون في القسم الأدبي.

وتم إعلان أسماء أوائل الطلاب والطالبات على مستوى المحافظات المحررة بالجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٥م وهم على ما يلي:

أوائل القسم العلمي:

– مریم عبدالرقیب احمد علي عدن 99.63

– نور أحمد محمد حطاب باحطاب حضرموت الساحل 99.63

– شریفة خالد امین صالح النھاري تعز 99.63

– أمیمة عادل علي عبدالله النخیف مأرب 99.25

– سلیمان یسلم سلیمان بن بدر حضرموت الوادي 99.63

– اكرام عمار سیف علي مساعد لحج 99.63

– عبدالحكیم ناصر سالم محمد ابین 99.63

– بلال عبدالله علي احمد الشیخ شبوة 99.63

– احمد علي محمد الربوعي الضالع 99.63

– شیخة علوي محمد حسین بن الشیخ ابوبكر المھرة 99.38

– ھدیر مبارك خمیس عبدالله سقطرى 98

– نسرین یحیى علي محمد كریمي الحدیدة 96.5

أوائل القسم الادبي:

– ھبة محمد مبارك سالمین بن عبدات حضرموت الساحل 99.38

– مریم خالد عرفان سالم الزبیدي حضرموت الوادي 97.88

– دعاء جلال عبدالحبیب عبدالرزاق عدن 97.25

– خلود عمروتن إدریس محسن شقاق المھرة 95

– أمینة عمر عبدالقادر السقاف ابین 95

– ایثار شرف الدین محمد محمد الشھاري سقطرى 87.25

الأول على القسم الإنجليزي: – ثریا محمد خالد عزي عدن 99.38

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