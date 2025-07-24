تصعيد حوثي خطير.. اختطافات جماعية في إب وتعز وهجوم مسلح يستهدف ناقلة بحرية قبالة المخا

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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صعّدت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، عبر حملات اختطاف جماعية طالت محافظتي إب وتعز، بالتزامن مع هجوم مسلح على ناقلة بحرية قبالة سواحل المخا غرب البلاد، في أحدث تصعيد ميداني يعكس توتراً متصاعداً في عدة جبهات.

وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، بتعرض سفينة تجارية لإطلاق نار من قارب صغير على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء المخا، مؤكدة سماع دوي انفجارين بالقرب من الناقلة المستهدفة.

وكانت الميليشيا قد أغرقت سفينتين مطلع يوليو الجاري باستخدام زوارق مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى ومفقودين بين طواقمها.

وفي محافظة تعز، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات الحوثيين عن اختطاف أحد التربويين صباح اليوم من داخل مدرسة في عزلة غبرات بمديرية ماوية، واقتياده إلى جهة مجهولة، فيما أكد شهود عيان تنفيذ حملة اختطافات طالت عدداً من المعلمين في المنطقة.

وفي محافظة إب، نفذت الميليشيا خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة اختطافات استهدفت عشرات التربويين والأكاديميين والناشطين، من ضمنهم مدرسو قرآن، ومصاب بحالة صحية حرجة، وشخصيات قبلية بارزة، ضمن حملة ترهيب ممنهجة لكسر إرادة أبناء المحافظة.

من جانبه، صرّح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الحوثيين اختطفوا أكثر من 65 شخصاً منذ مايو الماضي، من بينهم شيوخ قبائل، وأطباء، ومحامون، ومهندسون، وتربويون، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول فرض هيمنتها بالقوة وسط حالة هلع واضطراب داخلي.

ودعا الإرياني وجهاء إب والزعماء القبليين للوقوف في وجه هذه الممارسات، محذراً من أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، كما طالب المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الحوثيين وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني.