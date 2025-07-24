تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. هجمات مسيّرة متبادلة تضرب منشآت نفطية وسوقًا شعبيًا وتخلف قتلى وحرائق أسواق مشتعلة واقتصادات مترددة... من ينقذ العالم من الإنهيار عودة مرتقبة للاجواء الماطرة في اليمن والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات رحلات جوية غامضة في مطار صنعاء تثير الجدل... ومطالب بكشف الجهات المسؤولة أحزاب حضرموت تتهرب من تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية طرد اللجنة البرلمانية وتحمل السلطة المحلية التبعات وتؤكد ان المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات الحوثيون يُخرجون حرائر اليمن الى الشوارع للتسول .. BBC توثق يوميات الفقر والجوع والضعف في حياة اليمنيات قبيل المشاركة في بطولة كأس الخليج .. الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للشباب عاجل .. البنك المركزي بعدن يصدر قرارا بإيقاف 13 شركة ومنشآت صرافة ويمنع التعامل معها الإدارة الحوثية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء .. تمنع تسليم السجلات الأكاديمية للطلاب المنسحبين بعد فقدانها الاعتراف الاكاديمي مصر تسمح للطلاب اليمنيين الإلتحاق بمدارسها الحكومية والخاصة
تشير آخر التحديثات الجوية إلى عودة وشيكة للحالات المدارية الرطبة والماطرة بغزارة، حيث يُتوقع أن تتأثر مناطق واسعة من اليمن وجنوب غرب وغرب السعودية بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق مع سحب ركامية وهطولات غزيرة قد تكون رعدية.
في المقابل، تُظهر النماذج الجوية مؤشرات متزايدة على تأثر سلطنة عُمان ودولة الإمارات بموجات ماطرة ناتجة عن تحرك مداري شمال المحيط الهندي، ما قد يسفر عن نشاط جوي لافت في بعض المناطق خلال الفترة القادمة.
تبقى هذه التوقعات قيد المتابعة الدقيقة، في ظل تقلبات جوية سريعة، فيما نؤكد أن المراقبة مستمرة والتحديثات واردة