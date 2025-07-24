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عودة مرتقبة للاجواء الماطرة في اليمن والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -متابعات
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تشير آخر التحديثات الجوية إلى عودة وشيكة للحالات المدارية الرطبة والماطرة بغزارة، حيث يُتوقع أن تتأثر مناطق واسعة من اليمن وجنوب غرب وغرب السعودية بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق مع سحب ركامية وهطولات غزيرة قد تكون رعدية.

في المقابل، تُظهر النماذج الجوية مؤشرات متزايدة على تأثر سلطنة عُمان ودولة الإمارات بموجات ماطرة ناتجة عن تحرك مداري شمال المحيط الهندي، ما قد يسفر عن نشاط جوي لافت في بعض المناطق خلال الفترة القادمة.

تبقى هذه التوقعات قيد المتابعة الدقيقة، في ظل تقلبات جوية سريعة، فيما نؤكد أن المراقبة مستمرة والتحديثات واردة

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