رحلات جوية غامضة في مطار صنعاء تثير الجدل... ومطالب بكشف الجهات المسؤولة

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص

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رصدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، خمس رحلات جوية وصلت وغادرت مطار صنعاء الدولي، رغم كونه مغلقاً أمام الرحلات التجارية والمدنية، باستثناء الرحلات الإنسانية.

وأوضح الخبير في شؤون البيئة والمناخ عبدالقادر الخراز، أن من بين هذه الرحلات، رحلة إنسانية واحدة فقط مدرجة ضمن جدول رحلات الأمم المتحدة، فيما تبقى أربع رحلات لم يُكشف عن طبيعتها أو الجهات المشغّلة لها.

وأثار هذا التحرك الجوي المفاجئ تساؤلات واسعة، حيث طالب ناشطون وحقوقيون بالكشف عن هوية الطائرات والجهات التي تقف خلفها، معبّرين عن مخاوفهم من احتمال تورط جهات أممية أو دولية في تنفيذ عمليات لوجستية خارج نطاق التفويض الإنساني الممنوح لها في اليمن.

ودعوا إلى تحقيق شفاف يوضح خلفيات هذه الرحلات، ويضمن عدم استغلال المساعدات الإنسانية في تمرير أجندات تتنافى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.