قبيل المشاركة في بطولة كأس الخليج .. الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للشباب

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بعد طول انتظار وترقب أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، قائمة المشاركين في المرحلة الأخيرة من معسكر المنتخب الداخلي، قبيل المشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب بنسختها الأولى.

وقال اتحاد كرة القدم إن المدرب محمد صالح النفيعي اختار "35" لاعباً للدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة ضمن المعسكر الداخلي المقام حالياً بصنعاء إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأولى لكرة القدم.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطني للشباب، مرحلة الإعداد الأخيرة من المعسكر الداخلي، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف والمعد من قبل المدرب محمد النفيعي بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل المشاركة في البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني للشباب في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الأولى، حيث حدد اتحاد كأس الخليج العربي يوم 28 الشهر الجاري موعدا لإجراء قرعة البطولة.

وتستضيف مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية النسخة الأولى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم نهاية شهر أغسطس المقبل.

وبحسب الإتحاد، فقد ضمت القائمة كلا من:

- عوض عبدالله حمود.

- مروان عبدالسلام معياد.

- وضاح انور محمد.

- محمود ناصر محمود.

- عبود علي بن دحمان.

- احمد مصطفى الحاج.

- محمد وهيب الجراش.

- محمد رائد حسن.

- محمد جابر الهندي.

- عبدالله خالد الدقين.

- احمد محمد البحري.

- سالم عبدالله لعور.

- عبدالكريم محمد الحمامي.

- محمد عمر المنصوري.

- هشام شهاب الحصيني.

-محمد احمد شمس الدين.

- احمد رياض احمد.

- يونس حميد ردمان.

- علي ناصر دليو.

-ايمن عبدالواحد.

- احمد ياسين عبدالرحمن.

- محمد وهيب نعمان.

- محمد صالح فاضل.

- عادل عباس قاسم.

- يزيد سعيد اليزيدي.

- أسامة يحيى النوار.

- مختار موفق احمد.

- محمد سنان احمد.

- احمد عبدالوهاب الموشكي.

- زيد علي الجراش.

- أسامة الحميري.

- احمد عبدالله مهيم.

- محمد امير البرواني.

- حمزة عثمان العمودي.

- عبدالرحمن الخضر احمد