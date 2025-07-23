عاجل .. البنك المركزي بعدن يصدر قرارا بإيقاف 13 شركة ومنشآت صرافة ويمنع التعامل معها

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أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الأربعاء قرارا بايقاف تراخيص عدداً من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
وذكر البنك في موقعه الرسمي أن المحافظ غالب أصدر قرار رقم (7) لعام 2025م، بشأن ايقاف تراخيص عدداً من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل قرار وقف التراخيص الممنوحة للشركات التالية:
شركة رشاد بحير (شبكة النجم)
شركة العيدروس للصرافة.
شركة داديه أونلاين للصرافة
منشأة أبو جلال للصرافة
منشأة الفرسان للصرافة
منشأة أبو ناصر العامري للصرافة
منشأة بن لحجش للصرافة
منشأة الجعفري للصرافة
منشأة اليمامة للصرافة
منشأة المنصوب للصرافة
منشأة صادق تنيكه للصرافة
منشأة الشرعبي توب للصرافة
منشأة بن عوير للصرافة