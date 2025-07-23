الإدارة الحوثية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء .. تمنع تسليم السجلات الأكاديمية للطلاب المنسحبين بعد فقدانها الاعتراف الاكاديمي

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كشفت مصادر خاصة لموقع مارب برس ان الإدارة الحوثية المسيطرة على جامعة العلوم والتكنولوجيا منعت تسليم سجلات الطلاب الأكاديمية ووثائقهم بعد أن تقدموا بطلبات انسحاب بهدف التحويل إلى جامعات معترف بها.
وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي سيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح في عام 2020، قد فقدت الاعتراف الأكاديمي الرسمي، ما أدى إلى تدهور مكانتها التعليمية وعزلها عن المنظومة الأكاديمية المعترف بها محلياً ودولياً.
وأكد مصدر أكاديمي داخل الجامعة أن إدارة الجامعة رفضت تسليم أي وثائق للطلبة المنسحبين، وامتنعت عن التجاوب مع عشرات الطلبات المقدمة من الطلاب، بحجة الالتزام بقرار صادر عن لقاء تشاوري نظمته وزارة التعليم العالي التابعة للحوثيين الأسبوع الماضي، برئاسة وزيرهم حسن الصعدي ، ورؤساء عدد من الجامعات الحكومية والأهلية في صنعاء.
وأسفر اللقاء عن إصدار توجيهات مباشرة بمنع انتقال الطلبة بين الجامعات أو سحب ملفاتهم من الجامعات التي يدرسون فيها، في خطوة وُصفت بأنها "غير قانونية" وتهدف إلى إبقاء الطلبة رهائن داخل جامعات فقدت الاعتراف والشرعية، وتُدار بشكل عبثي وطائفي يخالف أبسط المعايير الأكاديمية.
واعتبر طلاب ومراقبون أكاديميون هذا الإجراء امتدادًا لسياسة قمعية تهدف إلى منع تسرب الطلبة من جامعة العلوم في صنعاء بعد موجة الانسحابات الأخيرة، عقب صدور تأكيدات من وزارة التعليم العالي في عدن وجهات اعتماد خارجية بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من الفروع الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم من رفض الجامعة تسليم السجلات، مما يعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر، ويجعلهم رهائن لدى إدارة فاقدة للشرعية، تتعامل مع الطلبة كرهائن وليس كأصحاب حق في تقرير مستقبلهم الأكاديمي بحرية.