الإدارة الحوثية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء .. تمنع تسليم السجلات الأكاديمية للطلاب المنسحبين بعد فقدانها الاعتراف الاكاديمي مصر تسمح للطلاب اليمنيين الإلتحاق بمدارسها الحكومية والخاصة حزب الله يعلن التمرد ويرفض تسليم سلاحه... ويهدد بمواجهة ومصادمة الدولة اللبنانية .. عاجل جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب تدشّن وتدعم برامج لتعليم خمس لغات عالمية عبر واحد من أبرز المراكز المتخصصة لتعليم اللغات في اليمن ''هذا مش دايت ولا رياضة''.. أبناء غزة يوثقون أثر المجاعة على أجسادهم بصور قبل وبعد اليمن ثالث أسوأ بلد بالعالم يعاني أزمة في الأمن الغذائي بعد غزة والسودان اتهام سيدة في إسرائيل بالتخطيط لاغتيال نتنياهو سقوط قيادي حوثي ميتًا أثناء ملاحقته باعة متجولين في مدينة إب وناشطون يعلقون: ''دعوة المظلوم لا ترد'' الأزهر يتراجع ويحذف بيان أدان فيه التجويع الإسرائيلي لسكان غزة.. ماذا قال وبماذا برر؟ فلكي يمني يتوقع أن يبدأ موسم هطول الأمطار الموسمية السبت المقبل ويستمر 40 يومًا
وافقت الجهات المصرية المعنية على قبول التحاق الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر، في جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، بحسب وكالة سبأ الرسمية، نقلا عن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إيهاب فهمي.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤول المصري مع سفير اليمن لدى مصر، خالد بحاح، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجالية اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين، بينها ملف التعليم ودمج الطلبة اليمنيين في النظام التعليمي المصري.
وتناول اللقاء الاستعدادات لعقد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري، والمُقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل.