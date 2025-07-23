مصر تسمح للطلاب اليمنيين الإلتحاق بمدارسها الحكومية والخاصة

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- القاهرة

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وافقت الجهات المصرية المعنية على قبول التحاق الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر، في جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، بحسب وكالة سبأ الرسمية، نقلا عن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إيهاب فهمي.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول المصري مع سفير اليمن لدى مصر، خالد بحاح، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجالية اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين، بينها ملف التعليم ودمج الطلبة اليمنيين في النظام التعليمي المصري.

وتناول اللقاء الاستعدادات لعقد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري، والمُقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل.