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اتهام سيدة في إسرائيل بالتخطيط لاغتيال نتنياهو

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أُلقي القبض، قبل أسبوعين على سيدة من وسط إسرائيل، بعد اتهامها بالتآمر مع أشخاص آخرين لم يجرِ تحديد هويتهم، لمهاجمة رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة، وفقاً لما ذكرته هيئة البث العام الإسرائيلية.

ووفقاً للهيئة، فقد استجوبت الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» السيدة، ثم أُطلق سراحها مؤقتاً، مع إصدار أمر لها بالابتعاد عن مقر رئيس الوزراء والمباني الحكومية.

ومن المقرر، غداً، توجيه تُهم جنائية وإرهابية ضد السيدة.

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