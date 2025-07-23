''هذا مش دايت ولا رياضة''.. أبناء غزة يوثقون أثر المجاعة على أجسادهم بصور قبل وبعد اليمن ثالث أسوأ بلد بالعالم يعاني أزمة في الأمن الغذائي بعد غزة والسودان اتهام سيدة في إسرائيل بالتخطيط لاغتيال نتنياهو سقوط قيادي حوثي ميتًا أثناء ملاحقته باعة متجولين في مدينة إب وناشطون يعلقون: ''دعوة المظلوم لا ترد'' الأزهر يتراجع ويحذف بيان أدان فيه التجويع الإسرائيلي لسكان غزة.. ماذا قال وبماذا برر؟ فلكي يمني يتوقع أن يبدأ موسم هطول الأمطار الموسمية السبت المقبل ويستمر 40 يومًا صالح هبرة يهاجم الحوثيين ويطالبهم بإطلاق سراح مدير مكتب الصماد اتفاق تركي بريطاني يمهّد لصفقة مقاتلات يورو فايتر تايفون الاحتلال يحاصر مستشفيين بنابلس ويواصل اقتحاماته بالضفة ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" بين أمريكا واليابان
أُلقي القبض، قبل أسبوعين على سيدة من وسط إسرائيل، بعد اتهامها بالتآمر مع أشخاص آخرين لم يجرِ تحديد هويتهم، لمهاجمة رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة، وفقاً لما ذكرته هيئة البث العام الإسرائيلية.
ووفقاً للهيئة، فقد استجوبت الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» السيدة، ثم أُطلق سراحها مؤقتاً، مع إصدار أمر لها بالابتعاد عن مقر رئيس الوزراء والمباني الحكومية.
ومن المقرر، غداً، توجيه تُهم جنائية وإرهابية ضد السيدة.