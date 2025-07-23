اتهام سيدة في إسرائيل بالتخطيط لاغتيال نتنياهو سقوط قيادي حوثي ميتًا أثناء ملاحقته باعة متجولين في مدينة إب وناشطون يعلقون: ''دعوة المظلوم لا ترد'' الأزهر يتراجع ويحذف بيان أدان فيه التجويع الإسرائيلي لسكان غزة.. ماذا قال وبماذا برر؟ فلكي يمني يتوقع أن يبدأ موسم هطول الأمطار الموسمية السبت المقبل ويستمر 40 يومًا صالح هبرة يهاجم الحوثيين ويطالبهم بإطلاق سراح مدير مكتب الصماد اتفاق تركي بريطاني يمهّد لصفقة مقاتلات يورو فايتر تايفون الاحتلال يحاصر مستشفيين بنابلس ويواصل اقتحاماته بالضفة ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" بين أمريكا واليابان مفاوضات على صفيح ساخن: ترمب يضغط، وبوتين وزيلينسكي يقتربان من مواجهة مباشرة... وأول خسارة لطائرات ميراج الفرنسية إب تختنق: موجة اعتقالات حوثية تطال النخبة ومؤسسات التعليم تتحول لأوكار تزييف أكاديمي
توفي قيادي حوثي يحمل رتبة عسكرية، أثناء مشاركته في حملة ميدانية تستهدف الباعة المتجولين في مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية اليوم الأربعاء، إن القيادي الحوثي وهيب بحران فارق الحياة بشكل مفاجئ خلال قيادته حملة لإزالة بسطات صغار الباعة في منطقة مفرق ميتم شرق المدينة.
وأضافت أن بحران كان يعتدي على عدد من الباعة عندما سقط فجأة على الأرض.
ووفق ناشطون كان وهيب بحران أحد القيادات الحوثية في المحافظة ويقود منذ فترة حملات لملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة ممتلكاتهم.
وعلق بعضهم على الحادثة بالقول: ''دعوة المظلوم لا ترد''.