سقوط قيادي حوثي ميتًا أثناء ملاحقته باعة متجولين في مدينة إب وناشطون يعلقون: ''دعوة المظلوم لا ترد''

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- إب

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توفي قيادي حوثي يحمل رتبة عسكرية، أثناء مشاركته في حملة ميدانية تستهدف الباعة المتجولين في مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية اليوم الأربعاء، إن القيادي الحوثي وهيب بحران فارق الحياة بشكل مفاجئ خلال قيادته حملة لإزالة بسطات صغار الباعة في منطقة مفرق ميتم شرق المدينة.

وأضافت أن بحران كان يعتدي على عدد من الباعة عندما سقط فجأة على الأرض.

ووفق ناشطون كان وهيب بحران أحد القيادات الحوثية في المحافظة ويقود منذ فترة حملات لملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة ممتلكاتهم.

وعلق بعضهم على الحادثة بالقول: ''دعوة المظلوم لا ترد''.