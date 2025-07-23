الأزهر يتراجع ويحذف بيان أدان فيه التجويع الإسرائيلي لسكان غزة.. ماذا قال وبماذا برر؟

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تراجع الأزهر الشريف عن بيان دعا فيه الى التحرك لانقاذ أهل غزة من المجاعة، ليضطر لاحقا لحذفه.

وقال الأزهر مبررا ما حدث: "بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله، حين أدرك الأزهر أنه قد يؤثّر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ البيان ذريعةً للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها".

و هذه هي الأسباب التي ساقها الأزهر لحذفه بيان إدانة التجويع الممنهج الذي يتعرّض له سكان غزّة بعد قليل من نشره على حساباته الرسمية.

وكان حذف البيان قد أثار ضجّةً واسعةً، حيث رأى كثيرون، داخل مصر وخارجها، أنّ شيخ الأزهر أحمد الطيب والأزهر تعرّضا لـ"ضغوط هائلة واتصالات" للتراجع وسحب البيان.

ونفى "المركز الإعلامي للأزهر الشريف" ذلك، موضحاً أنّ "​​القرار جاء انطلاقاً من المسؤولية التي يتحمّلها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمّتَينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين".

أما البيان المحذوف، فقد أشار إلى أنّ "شيخ الأزهر يُطلق نداءً عالمياً ويستصرخ أصحاب الضمائر الحيّة لتحرّك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة"، لافتاً إلى أنّ "الضمير الإنساني يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء يُقتلون بدم بارد، ومن ينجُ منهم من القتل، يلقَ حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف"، مستنكراً شتّى ممارسات "الاحتلال البغيض".

البيان استنكر أيضاً "الصمت العالمي المريب" و"التقاعس الدولي"، ودعا كل مسلم لأن يواظب على الدعاء لنصرة المظلوم".