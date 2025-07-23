فلكي يمني يتوقع أن يبدأ موسم هطول الأمطار الموسمية السبت المقبل ويستمر 40 يومًا

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الفلكي اليمني محمد عياش، أن فترة الأمطار الموسمية لفصل الخريف في اليمن ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو 2025، وتستمر لمدة 40 يوماً حتى 4 سبتمبر القادم.

وأوضح عياش أن هذه الفترة تعرف محلياً بمواسم “عَلِب – سهيل – الروابع”، وهي من المواسم الفلكية التي تتسم عادةً بنشاط جوي يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى الغزيرة في عدة مناطق من البلاد، بإذن الله.

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة تُعد من العوامل المهمة لتغذية المياه الجوفية ودعم النشاط الزراعي في مختلف المحافظات اليمنية، داعياً المزارعين وسكان المناطق الجبلية إلى الاستعداد واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، خصوصاً في المناطق المعرضة للسيول والانهيارات.

أما توقعات النموذج الأمريكي فتشير إلى أمطار شديدة الغزارة سيشهدها اليمن بدءا من يوم الاثنين القادم، كما هو موضح في الصورة أعلاه.