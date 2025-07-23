فلكي يمني يتوقع أن يبدأ موسم هطول الأمطار الموسمية السبت المقبل ويستمر 40 يومًا صالح هبرة يهاجم الحوثيين ويطالبهم بإطلاق سراح مدير مكتب الصماد اتفاق تركي بريطاني يمهّد لصفقة مقاتلات يورو فايتر تايفون الاحتلال يحاصر مستشفيين بنابلس ويواصل اقتحاماته بالضفة ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" بين أمريكا واليابان مفاوضات على صفيح ساخن: ترمب يضغط، وبوتين وزيلينسكي يقتربان من مواجهة مباشرة... وأول خسارة لطائرات ميراج الفرنسية إب تختنق: موجة اعتقالات حوثية تطال النخبة ومؤسسات التعليم تتحول لأوكار تزييف أكاديمي لا تغسلوا الدجاج قبل الطهي!.. طبيبة توضح السبب تحذير عاجل.. تطبيقات شهيرة تراقبك وتهدد خصوصيتك مليشيا الحوثي تتوعد الأمم المتحدة وتهدد بتفجير الوضع عسكريا في البحر الأحمر... صراخ حوثي بعد جدية آلية التفتيش الأممية تجاه السفن المتجهة صوبهم ..عاجل
قال الفلكي اليمني محمد عياش، أن فترة الأمطار الموسمية لفصل الخريف في اليمن ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو 2025، وتستمر لمدة 40 يوماً حتى 4 سبتمبر القادم.
وأوضح عياش أن هذه الفترة تعرف محلياً بمواسم “عَلِب – سهيل – الروابع”، وهي من المواسم الفلكية التي تتسم عادةً بنشاط جوي يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى الغزيرة في عدة مناطق من البلاد، بإذن الله.
وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة تُعد من العوامل المهمة لتغذية المياه الجوفية ودعم النشاط الزراعي في مختلف المحافظات اليمنية، داعياً المزارعين وسكان المناطق الجبلية إلى الاستعداد واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، خصوصاً في المناطق المعرضة للسيول والانهيارات.
أما توقعات النموذج الأمريكي فتشير إلى أمطار شديدة الغزارة سيشهدها اليمن بدءا من يوم الاثنين القادم، كما هو موضح في الصورة أعلاه.