صالح هبرة يهاجم الحوثيين ويطالبهم بإطلاق سراح مدير مكتب الصماد

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وجه القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاسبق للميليشيات صالح هبرة نداءً جديداً لقيادات الجماعة لإطلاق سراح أحمد الرازحي المغيب في معتقلات مخابراتها منذ أكتوبر 2023.
الرازحي الذي شغل منصب مدير مكتب صالح الصماد لا يزال يقبع في سجون الميليشيا رغم مناشدات هبرة المتكررة في الأعياد والمناسبات للإفراج عنه بضمانة حضورية بما في ذلك عند وفاة والده في يناير 2025 وحرمانه من حضور جنازته.
وانتقد هبرة ازدواجية خطاب الميليشيا التي تدّعي نصرة المظلومين بينما تغرق مواطنيها في ظلمات الواقع والسجون وغياب العدالة.