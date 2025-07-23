الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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2025 ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن اتفاقية تجارية طال انتظارها مع اليابان، وهي إطار عمل بين الحليفين وشركائهما التجاريين الرئيسيين، والذي كان يبدو بعيد المنال قبل أسابيع قليلة.

تُحلل مراسلة شبكة CNN، كريستي لو ستاوت، بنود هذه الاتفاقية