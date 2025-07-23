ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" بين أمريكا واليابان. مفاوضات على صفيح ساخن: ترمب يضغط، وبوتين وزيلينسكي يقتربان من مواجهة مباشرة... وأول خسارة لطائرات ميراج الفرنسية إب تختنق: موجة اعتقالات حوثية تطال النخبة ومؤسسات التعليم تتحول لأوكار تزييف أكاديمي لا تغسلوا الدجاج قبل الطهي!.. طبيبة توضح السبب تحذير عاجل.. تطبيقات شهيرة تراقبك وتهدد خصوصيتك مليشيا الحوثي تتوعد الأمم المتحدة وتهدد بتفجير الوضع عسكريا في البحر الأحمر... صراخ حوثي بعد جدية آلية التفتيش الأممية تجاه السفن المتجهة صوبهم ..عاجل اللجنة البرلمانية تلتقي بالجهات النفطية والغازية بمحافظة مأرب وتتفقد مخيمات النازحين .. تفاصيل مخاوف من تصفيته .. مليشيا الحوثي تختطف رئيس جمعية الأقصى السابق الإدارة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على قيادات حوثية ورجال أعمال وشركات مقرات بعضها في الإمارات.. عاجل: أسماء شخصيات وكيانات جديدة مرتبطة بالحوثيين أعلنت أمريكا إدراجها في قائمة العقوبات.. بينها مصنع أسمنت عمران
2025 ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن اتفاقية تجارية طال انتظارها مع اليابان، وهي إطار عمل بين الحليفين وشركائهما التجاريين الرئيسيين، والذي كان يبدو بعيد المنال قبل أسابيع قليلة.
تُحلل مراسلة شبكة CNN، كريستي لو ستاوت، بنود هذه الاتفاقية