مفاوضات على صفيح ساخن: ترمب يضغط، وبوتين وزيلينسكي يقتربان من مواجهة مباشرة... وأول خسارة لطائرات ميراج الفرنسية

الأربعاء 23 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، تستعد إسطنبول لاحتضان جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة ثالثة لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتأتي هذه الجولة بدفع مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة خمسين يوماً فقط للوصول إلى اتفاق، ملوّحاً بعقوبات جديدة حال فشل المحادثات.

المحادثات السابقة التي عُقدت في مايو ويونيو انتهت دون اختراق يُذكر، باستثناء تفاهمات جزئية لتبادل الأسرى والجثث. ومع ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة، في خطوة غير مسبوقة قد تعيد رسم ملامح الأزمة.

وفيما تتجه الأنظار نحو قاعات التفاوض، اشتعل الجدل في بكين بعد أن شملت العقوبات الأوروبية الأخيرة مصرفين صينيين، ضمن الحزمة الثامنة عشرة ضد موسكو. الصين سارعت إلى الاحتجاج عبر وزير تجارتها وانغ وينتاو، الذي أكد رفض بكين المطلق لزج مؤسساتها في نزاع لا علاقة لها به.

ميدانياً، لا يزال التصعيد مستمراً، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في ست مناطق مختلفة، ما يشي بتصعيد ميداني لا يقل سخونة عن طاولات الحوار. وفي تطور نوعي، سجلت أوكرانيا أول حادثة سقوط لمقاتلة فرنسية من طراز "ميراج 2000" تم تسليمها حديثاً. وأكد زيلينسكي أن الطيار نجا بعد قفزه بالمظلة، نافياً أن تكون الطائرة قد أُسقطت بنيران روسية.

في المقابل، تتحرك أوروبا لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن خطة لتزويد كييف بخمس منظومات صواريخ "باتريوت"، تشارك فيها عدة دول أوروبية، مع وعد ألماني بتوفير اثنتين منها، بشرط استبدالهما خلال أقل من ثمانية أشهر. بين التصعيد العسكري والمبادرات الدبلوماسية، تبقى الأزمة الأوكرانية حبلى بالمفاجآت، فيما العالم يترقّب: هل تُثمر الجهود أم تشتعل الجبهات من جديد؟