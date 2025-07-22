مخاوف من تصفيته .. مليشيا الحوثي تختطف رئيس جمعية الأقصى السابق

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في تناقض عجيب حول الادعاء بنصرة القضية الفلسطينية وبين التنكيل والسجون للقائمين عليها داخل اليمن. اقدمت جماعة الحوثي الإرهابية، رئيس جمعية الأقصى السابق في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي خطفت رئيس جمعية الأقصى السابق في إب محمد مارش السلمي، من أحد شوارع مدينة إب، وهو بحالة صحية حرجة.
وأشارت المصادر إلى أن المختطف السلمي يعاني من أمراض عدة، في الوقت الذي يعيش بنصف جمجمة بعد تعرضه لحادث مروع قبل سنوات، حيث تم تركيب صفيحة طبية له في الوجه والرأس، وسط مخاوف واسعة على حياته في سجون المليشيا.
وأدانت منظمة رصد للحقوق والحريات اختطاف محمد مارش السلمي في مدينة إب، الرئيس السابق للجمعية الخيرية لنصرة الأقصى أثناء عودته للمنزل من قبل جماعة الحوثي، داعية لإطلاق سراحع فورا، في الوقت الذي طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل مسئوليتها وزيارة سجن الأمن السياسي في محافظة إب والتأكد من سلامة كل المختطفين