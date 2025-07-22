عاجل: أسماء شخصيات وكيانات جديدة مرتبطة بالحوثيين أعلنت أمريكا إدراجها في قائمة العقوبات.. بينها مصنع أسمنت عمران

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة (الحوثيين) على قائمة العقوبات وفقاً للمادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224 المعدّل بالأمر التنفيذي 13886. وشملت القائمة ما يلي:

1. يحيى محمد محمد الوزير – يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في الأمانة – اليمن. يحمل جواز سفر رقم 04496457 (اليمن) انتهت صلاحيته في 1 أكتوبر 2017، وجواز بديل رقم 02156424 (اليمن) انتهت صلاحيته في 20 ديسمبر 2011.

2. محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار) – يمني الجنسية، من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء – اليمن. يحمل جواز سفر رقم RE138611 (سانت كيتس ونيفيس) صادر بتاريخ 30 يناير 2023 وينتهي في 29 يناير 2033، وجواز بديل رقم 04493923 (اليمن) انتهت صلاحيته في 20 سبتمبر 2017.

3. شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن. تأسست بين عامي 2021 و2023 وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة.

4. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory) – مقره محافظة عمران، صنعاء – اليمن. تأسس عام 1982 ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت والجص.

5. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507 (اليمن) ورقم التسجيل 1876/19 (اليمن).

6. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، الطابق 13 (مكاتب 1305 و1306)، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة. تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات).

7. شركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها الطابق 16، برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، رقم التسجيل 18617 (الإمارات).

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم التابعة للحوثيين، وفق بيان.