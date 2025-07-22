صواريخ ومسيرات حوثية باتجاه إسرائيل .. رصد لما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

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رصدت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ من اليمن هو الثاني منذ صباح اليوم.
وقالت هيئة البث الرسمية: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن".
لكن الهيئة استدركت: "اتضح أنه سقط في الطريق" دون مزيد من التفاصيل.
وفجر الثلاثاء، أعلن الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وأدى إلى تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وأوقف مؤقتا حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمة ميناء الحديدة غربي اليمن باستخدام طائرات مسيرة.
وبعد عدة ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن.
الحوثيون أعلنوا اليوم الثلاثاء استهداف مطار اللد (بن غوريون) الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
أما أمس الإثنين فاعلن المتحدث العسكري للجماعة، استهدفت مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في يافا المحتلة وميناء أم الرشراش ومطار "رامون" وهدفا حيويا في منطقة أسدود، وفق بيان.