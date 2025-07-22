سوريا: لجنة التحقيق في أحداث الساحل تكشف النتائج وحصيلة بالقتلى والضحايا

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت لجنة تحقيق سورية، الثلاثاء، توثيق مقتل 1426 شخصا وفقدان 20 آخرين، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل غربي البلاد في مارس/ آذار الماضي.

أفاد بذلك رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري جمعة العنزي، والمتحدث باسمها ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق.

وقالت اللجنة: "تحققنا من مقتل 1426 مدنيا وعسكريا، وفقدان 20 آخرين في أحداث الساحل السوري".

وأضافت أن "200 ألف مسلح توجهوا للساحل حينها، بهدف استعادته من فلول النظام البائد (البعث)، ما أدى إلى حدوث انتهاكات".

وبينت أن "عددا من المسلحين لم يكونوا تابعين للحكومة، لذلك حدثت عمليات قتل ونهب" إضافة إلى استخدام "شتائم طائفية".

ومن ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

-حددنا أسماء 265 شخصا من فلول النظام السابق من المتهمين المحتملين في أحداث الساحل

- قمنا بتدوين 930 إفادة لشهود أحداث الساحل

-هجمات الفلول في 26 مارس أسفرت عن مقتل 238 فردا من الأمن العام والجيش في اللاذقية وطرطوس وحماة

-فلول النظام السابق حاولوا السيطرة على قرى في الساحل بهدف إقامة دويلة

-1426 قتيلا سقطوا في أحداث الساحل السوري

- الانتقامات في الساحل أغلبها كانت ثأرية وليست طائفية

هناك من انتحل صفة عسكريين أو أفراد أمن لتحقيق مكاسب شخصية