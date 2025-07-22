83 مدني في إب اختطفهم الحوثيون خلال 5 أشهر

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 83 حالة اعتقال واختطاف نفذتها مليشيات الحوثي في محافظة إب، خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025، بينهم 9 حالات اختفاء قسري، و22 تربويًا، و12 طالبًا، و3 أطفال، و14 بائعًا متجولًا، و6 خطباء ووعاظ، و17 من الكفاءات (أطباء، أكاديميون، ومحامون).

كما وثقت الشبكة 342 مداهمة لمنازل مواطنين و18 حالة نهب، إلى جانب استحداث 12 سجنًا سريًا تُمارَس فيها أساليب تعذيب جسدي ونفسي لانتزاع اعترافات قسرية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

وأكدت أن المليشيات كثّفت حملات الخطف والمداهمات الليلية خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شخصيات اجتماعية وتربوية وأكاديمية، وسط تكتم تام على أماكن الاحتجاز ودون أي مسوغات قانونية.

ودعت الشبكة إلى تحرك عاجل من المنظمات الحقوقية والإعلامية محليًا ودوليًا، للضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.