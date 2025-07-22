محمد الربع يعود ببرنامج جديد

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أعلن الإعلامي الساخر محمد الربع عودته عبر ببرنامج جديد اسبوعي.
ولم يحدد الربع اسم برنامجه الجديد أو القناة التي ستبثه، لكن توقعات تشير الى عرض البرنامج عبر قناة العربي، على غرار برنامج جو شو المصري.
وقدم الربع سلسلة برامج ساخرة تنقل خلالها في أكثر من قناة محلية، بدأها ببرنامج صح النوم ثم عاكس خط، ورئيس الفصل وأخيراً رئيس القصر، قبل أن يخوض أول تجربة في الإخراج قبل عامين، بمسلسل خروج نهائي.