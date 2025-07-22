اسرائيل تستعد لسيناريو هجوم من جهة سوريا مشابه لما حدث في 7 أكتوبر 2023..تفاصيل

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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نشر موقع "واللا" المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية تقريرا جاء فيه أنه بينما تتجه الأنظار نحو قطاع غزة، وخاصةً مع بدء العمليات البرية في دير البلح، تستعد المؤسسة الدفاعية لسيناريو تسلل عبر الحدود السورية، مشابه لما حدث في 7 أكتوبر 2023، من قِبل جهاديين عالميين والبدو، من بينهم من سيحاولون استهداف التجمعات السكنية القريبة من السياج في مرتفعات الجولان.

وقال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى: "لقد توقفنا منذ فترة طويلة عن الدفاع انطلاقا من خط الحدود، وقد أصبح الدفاع اعتبارا من العمق السوري.

لقد شيدنا حاجزا يمنع مرور المركبات. كما أننا مستعدون لسيناريو المظلات الآلية".

وأشار التقرير إلى القلق المتزايد في المؤسسة الدفاعية من محاولة بنية تحتية إيرانية اختراق المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان السورية لشن هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي، من خلال غزو مسلحين بشاحنات صغيرة، على غرار الهجمات على مؤسسات الحكومة في زمن نظام بشار الأسد في السنوات التي سبقت سقوط بعض المناطق التي كانت تحت سيطرته.

ولا يستبعد الجيش الإسرائيلي أن تشمل بعض هذه العمليات هجمات على مواقع عسكرية وقوافل ودوريات.

وقد كثفت مديرية المخابرات ووحدة عمليات العملاء (504) مؤخرا نشاطهما في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ اعتقالات في قرى سورية، نُشر بعضها في وسائل الإعلام.

وصرح ضابط كبير في القطاع الشمالي لموقع "واللا" أن الاعتقالات العديدة في الآونة الأخيرة ساعدت جيش الدفاع الإسرائيلي على رسم صورة واضحة عن البنية التحتية للإرهاب.

وقد دربت القيادة الشمالية الفرقة 210، بالتعاون مع وزارات الدفاع ووحدة التدخل التي شُكِّلت خلال الحرب، على سيناريو محاولة الاستيلاء على المستوطنات.

وبحسب الضابط، تتدرب القوات على توجيه طائرات سلاح الجو لمهاجمة المتسللين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال: "هناك قوات احتياطية في الخلف وشيدنا حاجزا على جهة الشرق يمنع مرور المركبات، وأقمنا أسوارا وخنادق وخطا صاروخيا، وحتى لو حاولوا التسلل إلينا بالمظلات الآلية فنحن مستعدون حتى في الخلف