قرارات هامة.. سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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استقر سعر الدولار اليوم في سوريا نسبيا، خلال تعاملات الثلاثاء 22 يوليو 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في نشرة الصرف أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11، 000 ليرة للشراء و11، 110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11، 055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10300 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10300 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10300 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10575 ليرة للشراء، و10625 ليرة للبيع.

سعر تحويل الـ100 دولار يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 12052 ليرة للشراء، و12115 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 253 ليرة للشراء، و256 ليرة للبيع