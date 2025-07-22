إطلاق صاروخي من اليمن على إسرائيل يُفجّر مواجهة جديدة في البحر الأحمر

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في تصعيد جديد بين إسرائيل والحوثيين، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء عن اعتراضه صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، بعد أقل من 24 ساعة على غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
وأكد الجيش في بيان نشره على حسابه في تطبيق "تلغرام" أن صافرات الإنذار دوت في عدد من المناطق، أعقبها نجاح منظومة الدفاع الجوي في إسقاط الصاروخ القادم من اليمن.
ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال شهر، حيث سبق أن شنت إسرائيل غارات مماثلة على أهداف في الحديدة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقب الهجوم: "استهدفنا منشآت إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة"، مضيفاً:
"سنتعامل بحزم مع أي محاولات لإعادة تشغيل البنية التحتية الإرهابية، وسيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لأي اعتداء على إسرائيل... اليمن قد يواجه مصير طهران.
" يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وسط تحذيرات من أن يتوسع نطاق الصراع إلى جبهات جديدة في المنطقة.