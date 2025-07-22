6 خطوات ذهبية ومهمة لنوم عميق ينعش صحتك ويقوي مناعتك... تفاصيل الصين تبتكر دواء لضعف الانتصاب أقوى بـ10 مرات من الحبة الزرقاء وتعرض نتائجه الكشف عن 7أسباب صحية مدهشة تدفعك إلى عدم رمي قشر الموز... وأكله اللجنة البرلمانية: مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها رشاد العليمي: نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة والقوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان موحدة أكثر من 33 مليار دولار تغادر من داخل اليمن .. بسبب الهروب الجماعي لرؤوس أموال اليمنين الى عدة دول أكثر من 8 طن من المخدرات والممنوعات تقع في قبضة أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة ومليشيا الحوثي وراء 90% من عمليات التهريب ..عاجل إيرادات بمليارات الدولارات يحصل عليها الحوثيون سنويًا ولا يدفعون رواتب الموظفين كيف تبرد منزلك وتخفض فاتورة الكهرباء؟ تعرف على افضل طريقة لضبط المكيف واحذر من ضبطه على هذه الدرجة طقس اليوم في اليمن.. أجواء صحوة وماطرة في بعض المناطق ودرجات حرارة مرتفعة في الهضاب والسواحل
كشف فريق من العلماء في الصين عن دواء تجريبي جديد يوصف بأنه "سوبر فياغرا"، يتميز بفعالية أعلى وآثار جانبية أقل، ما يجعله خيارا واعدا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال واختبر فريق البحث من مستشفى جامعة بكين الأول الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "سيمينافيل"، على 706 رجال في تجربة سريرية امتدت لـ12 أسبوعا، وأسفرت عن نتائج وُصفت بالمذهلة.
فقد سجل المشاركون تحسنا في وظيفة الانتصاب بنسبة 12.3%، متفوقا على نسبة التحسن التي تحققها الفياغرا التقليدية (سيلدينافيل)، والتي تبلغ 11.8% فقط.
وما يجعل "سيمينافيل" أكثر جذبا هو أن الجرعة الفعالة منه لا تتجاوز 5 ملغ، مقارنة بالجرعة القياسية للفياغرا البالغة 50 ملغ، ما يشير إلى فعاليته العالية حتى بتركيز منخفض.
ويعتبر ضعف الانتصاب من المشكلات الشائعة، خاصة لدى الرجال فوق سن الأربعين.
ورغم أن العوامل المؤقتة مثل التوتر والإجهاد وشرب الكحول قد تؤدي إلى هذه الحالة، إلا أن استمرارها قد يشير إلى وجود أسباب صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكري أو اضطرابات نفسية وهرمونية.
وتنتمي الفياغرا إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات PDE5، وهي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى العضو الذكري من خلال تعطيل إنزيم يعيق هذه العملية، ما يساعد في استعادة القدرة على الانتصاب بشكل طبيعي.
إلا أن الفياغرا التقليدية قد تتسبب بآثار جانبية مثل الصداع والغثيان وعسر الهضم واحتقان الأنف والشعور بالدوار.
وقالت الدكتورة هوي جيانغ، المعدة الرئيسية للدراسة: "نظرا للآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات الحالية، هناك حاجة واضحة إلى خيارات جديدة.
وقد أظهرت نتائجنا أن "سيمينافيل" يتمتع بفعالية كبيرة وتحمّل جيد لدى المرضى، حتى بجرعات منخفضة جدا، ما يجعله خيارا إضافيا موثوقا لعلاج ضعف الانتصاب".
وأوضحت الدراسة أيضا أن تناول "سيمينافيل" ساهم في تحسين عدة جوانب من الحياة الجنسية، بما في ذلك الرضا العام والرغبة الجنسية ووظيفة النشوة.
نشرت الدراسة في مجلة الطب الجنسي