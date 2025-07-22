الصين تبتكر دواء لضعف الانتصاب أقوى بـ10 مرات من الحبة الزرقاء وتعرض نتائجه

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشف فريق من العلماء في الصين عن دواء تجريبي جديد يوصف بأنه "سوبر فياغرا"، يتميز بفعالية أعلى وآثار جانبية أقل، ما يجعله خيارا واعدا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال واختبر فريق البحث من مستشفى جامعة بكين الأول الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "سيمينافيل"، على 706 رجال في تجربة سريرية امتدت لـ12 أسبوعا، وأسفرت عن نتائج وُصفت بالمذهلة.

فقد سجل المشاركون تحسنا في وظيفة الانتصاب بنسبة 12.3%، متفوقا على نسبة التحسن التي تحققها الفياغرا التقليدية (سيلدينافيل)، والتي تبلغ 11.8% فقط.

وما يجعل "سيمينافيل" أكثر جذبا هو أن الجرعة الفعالة منه لا تتجاوز 5 ملغ، مقارنة بالجرعة القياسية للفياغرا البالغة 50 ملغ، ما يشير إلى فعاليته العالية حتى بتركيز منخفض.

ويعتبر ضعف الانتصاب من المشكلات الشائعة، خاصة لدى الرجال فوق سن الأربعين.

ورغم أن العوامل المؤقتة مثل التوتر والإجهاد وشرب الكحول قد تؤدي إلى هذه الحالة، إلا أن استمرارها قد يشير إلى وجود أسباب صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكري أو اضطرابات نفسية وهرمونية.

وتنتمي الفياغرا إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات PDE5، وهي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى العضو الذكري من خلال تعطيل إنزيم يعيق هذه العملية، ما يساعد في استعادة القدرة على الانتصاب بشكل طبيعي.

إلا أن الفياغرا التقليدية قد تتسبب بآثار جانبية مثل الصداع والغثيان وعسر الهضم واحتقان الأنف والشعور بالدوار.

وقالت الدكتورة هوي جيانغ، المعدة الرئيسية للدراسة: "نظرا للآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات الحالية، هناك حاجة واضحة إلى خيارات جديدة.

وقد أظهرت نتائجنا أن "سيمينافيل" يتمتع بفعالية كبيرة وتحمّل جيد لدى المرضى، حتى بجرعات منخفضة جدا، ما يجعله خيارا إضافيا موثوقا لعلاج ضعف الانتصاب".

وأوضحت الدراسة أيضا أن تناول "سيمينافيل" ساهم في تحسين عدة جوانب من الحياة الجنسية، بما في ذلك الرضا العام والرغبة الجنسية ووظيفة النشوة.

نشرت الدراسة في مجلة الطب الجنسي