الكشف عن 7أسباب صحية مدهشة تدفعك إلى عدم رمي قشر الموز... وأكله

الثلاثاء 22 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تتميز قشرة الموز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة بوفرة، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحتك بطرق لا حصر لها.

وقد لا يكون تناول قشر الموز نيئاً أمراً جذاباً، لكن يمكنك دمجه في وجباتك، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث». فما هي فوائد قشرة الموز؟

1-غنية بالألياف تقول آفري زينكر، اختصاصية التغذية بجامعة كوينز: «قشور الموز غنية بالألياف، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان». وأضافت: «تحتوي القشرة على ألياف أكثر من الفاكهة الموجودة بداخلها».

وتدعم الألياف عملية الهضم، وتساعد على الشعور بالشبع، وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

2-غنية بالبوتاسيوم تحتوي قشرة الموز الواحدة على نحو 1025 مليغراماً من البوتاسيوم.

وهذا يُمثل ما يقرب من 40 في المائة من القيمة اليومية المُوصى بها. ويلعب البوتاسيوم دوراً هاماً في توازن كل من ضغط الدم والسوائل.

وتحتوي القشرة أيضاً على معادن مفيدة أخرى، مثل المغنيسيوم والكالسيوم، وكميات ضئيلة من الحديد والزنك.

3-غنية بمضادات الأكسدة قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول، والفلافونويد، والأنثوسيانين، والكاروتينات.

وتتميز البوليفينولات الموجودة في قشور الموز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، وحتى بعض أنواع السرطان.

كما أن بعض الكاروتينات، مثل اللوتين، وألفا كاروتين، وبيتا كاروتين، تدعم أيضاً صحة العين والجلد.

4-تدعم مستويات الكوليسترول الصحية الألياف الموجودة في قشور الموز يمكن أن ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يساعد على إخراجه من الجسم.

وقد تلعب البوليفينولات الموجودة في قشور الموز أيضاً دوراً في دعم مستويات الكوليسترول الصحية. ويساعد الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول في دعم صحة القلب بشكل عام.

5-تساعد في تنظيم سكر الدم محتوى قشرة الموز الغني بالألياف والبوليفينول قد يساعد أيضاً في إبطاء سرعة امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يدعم تنظيم سكر الدم بشكل أفضل.

ويُعدّ هذا الأمر واعداً بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين.

6-قد تُحسّن المزاج والنوم تحتوي قشور الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يُشارك في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي رئيسي يُساعد على تنظيم المزاج وتحسين النوم.

7-مفيدة لصحة البشرة ليس عليك تناول قشرة الموز للاستفادة منها، بل يُمكن أن يُقدّم استخدامها موضعياً فوائد أيضاً.

وأثبتت قشور الموز التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات فعاليتها في صحة البشرة، وفي علاج حب الشباب، كما أن وضع قشر الموز النيء على لدغة حشرة قد يُخفف الحكة أيضاً.

كيفية دمج قشور الموز في وجباتك؟ من المؤكد أن لا أحد يفضل تناول قشر الموز نيئاً. لكن مع التحضير المناسب وغسل القشرة جيداً، يمكن أن تكون متعددة الاستخدامات ولذيذة.

طرق لإضافة قشرة الموز إلى وجباتك وينصح الخبراء بعدة طرق لإضافة قشرة الموز في نظامك الغذائي عن طريق: العصائر اغل القشر لتليينه، ثم امزجه في العصير مع الفاكهة والزبادي والعسل لإخفاء مرارته.

الشاي جرب غلي قشر الموز في الماء لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفيته، وارتشفه قبل النوم.

المخبوزات اهرس القشر المسلوق أو المجمد وأضفه إلى خبز الموز أو الكعك أو الفطائر لمزيد من الألياف والعناصر الغذائية.

الشوربة اطبخ قشر الموز على نار هادئة، ثم استخدم هذا السائل لإثراء الشوربة