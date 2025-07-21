أكثر من 8 طن من المخدرات والممنوعات تقع في قبضة أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة ومليشيا الحوثي وراء 90% من عمليات التهريب ..عاجل

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي أنها تمكنت خلال الأعوام الماضية من ضبط أكثر من 8طن من المواد الممنوعة، شملت كميات ضخمة من الحبوب المخدرة ومادة الشبو والحشيش وغيرها من المواد المحظورة التي كانت في طريقها للتسلل إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية بطرق غير مشروعة

وأكدت الكتيبة في تصريح صحفي لها وصل موقع مأرب برس نسخ منه «أن المهربين استخدموا كافة الحيل والوسائل الخداعية في محاولاتهم لتهريب تلك المواد حيث لجأوا إلى إخفائها داخل مركبات متعددة الأنواع وتحت غطاءات تجارية ومدنية متنوعة إلا أن يقظة أفراد الكتيبة وتكامل الجهود الأمنية أحبطت تلك المحاولات وأحالتها إلى الفشل

وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة يتم تحريزها وتجميعها وفق إجراءات أمنية مشددة ليتم لاحقا إتلافها على دفعات من خلال لجان رسمية تشكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، والهيئة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان التعامل مع تلك المواد وفق الأطر القانونية والمعايير الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة

ولم تقتصر إنجازات الكتيبة على مكافحة التهريب فحسب بل تمكنت أيضا من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنيا خلال عمليات التفتيش والرقابة، وقامت بتسليمهم رسميا إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية

وأكدت قيادة الكتيبة أن مليشيات الحوثي هي من تقف خلف ما يقارب من 90 في المائة من عمليات التهريب

وأضافت القيادة أن العمل يتم ضمن تنسيق كامل وتفاهم مشترك مع كافة الجهات الأمنية المختصة في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى شراكة فعالة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لما لذلك من أهمية استراتيجية في حماية الشعبين اليمني والسعودي من مخاطر التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وشددت الكتيبة في ختام بيانها على أن أفرادها سيظلون أوفياء لواجبهم الوطني، ساهرين على أمن الوطن، مدافعين عن مقدراته، وصخرة صلبة في وجه كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بأمن اليمن واستقراره.