إيرادات بمليارات الدولارات يحصل عليها الحوثيون سنويًا ولا يدفعون رواتب الموظفين

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قال خبراء اقتصاديون أن جماعة الحوثي جمعت نحو 5.5 مليار دولار خلال عامين من الجبايات والإتاوات والرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى الدعم المالي الذي تتلقاه من إيران.
وأشاروا، بحسب المنبر اليمني للدراسات- إلى أن هذه الإيرادات تُستخدم في تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية، وتزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتهم.
ولدى الحوثيون نحو 12 جهة ايرادية بينها الاتصالات والضرائب، يتحصلون منها على مليارات الدولارات سنويًا، في المقابل لا يدفعون رواتب الموظفين المنقطعة منذ عشر سنوات.