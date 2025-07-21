طقس اليوم في اليمن.. أجواء صحوة وماطرة في بعض المناطق ودرجات حرارة مرتفعة في الهضاب والسواحل

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الاثنين، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار الى حار جدا، وصحو الى غائم جزئياً مع احتمال تكون الضباب وهطول الرذاذ على شرق محافظة المهرة، وامطار متفرقة على اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح معتدلة الى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية، والجنوبية الغربية، وقوية على ارخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو الى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحيات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية، والجنوبية الغربية، من صعدة شمالاً حتى محافظة تعز ولحج والضالع، ويمتد شرقاً حتى محافظات البيضاء وابين وشبوة وحضرموت والمهرة.

كما توقع ان يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية جاف وصحو الى غائم جزئياً بشكل عام، وحار الى شديد الحرار تتجاوز درجة الحرارة العظمى الى ٤٠ درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والاتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الاثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 30 - المكلا ٣٥ / ٢٨ - الحديدة 37 / 31 - سقطرى ٣٤ / ٢٥ - المخا 38 / 30 - الغيضة ٣١ / 25 - زنجبار 36 / ٢٩ - لحج 39 / ٢٩ ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون ٤٤ / 28 - مأرب ٤٠ / ٢٨ - عتق ٤٢ / ٢٩ - بيحان ٣٩ / ٢٤ ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / ١٧ - تعز ٣٣ / ٢٢ - ذمار 29 / ١٣ - الضالع ٣٣ / ٢٠ - إب 28 / ١٦ - البيضاء 32 / ١٩ .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات طويلة .. مهيباً بهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الاثنين، أن تكون حالة البحر في محافظتي حضرموت والمهرة معتدل الى مضطرب، وشبوة معتدل الموج، وابين وعدن خفيف الى معتدل الموج، وباب المندب معتدل الموج، في السواحل الغربية خفيف الى معتدل، وارخبيل سقطرى، مضطرب الى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل الى مضطرب، وفي بحر العرب مضطرب الى شديد الاضطراب.

و حذّر المركز، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الاقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح، كما حذر الاخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة وابين وعدن ولحج من اضطرابات البحر والتيارات الساحبة.