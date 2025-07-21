العراق: تجديد قرار معاملة اللاعب اليمني كلاعب مواطن

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الإتحاد العراقي لكرة القدم تجديد قرار اعتبار اللاعب اليمني كلاعب مواطن في الدوري العراقي للموسم الثاني على التوالي 2025-2026.

وبموجب هذا القرار فإن اللاعب اليمني يعامل كلاعب محلي في الأندية العراقية، ولا يحتسب ضمن قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب، ما يمنح الأندية مرونة أكبر في التعاقدات ويفتح المجال أمام مزيد من المواهب اليمنية للاحتراف والمشاركة الفاعلة في الدوري العراقي.

ويوجد في الدوري العراقي عدد من اللاعبين اليمنيين، أبرزهم ناصر محمدوه لاعب نادي زاخو.