العراق: تجديد قرار معاملة اللاعب اليمني كلاعب مواطن إسرائيل تقصف ميناء الحديدة بالطائرات المسيرة وإذاعة جيش الإحتلال تقلل من أهمية الضربات غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدة صعدة تغلي.. الحوثيون يجرفون أراضي المواطنين بالقوة لتوسيع "ساحة الفعاليات" قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في دولة عربية علامات لم تخطر علي بالك احذرها ..فهي تدل على بطء وظائف الكلى مثبتة علميًا- 6 طرق لعلاج مرض الكبد الدهني الكشف عن تفاصيل 3 محاولات اغتيال للرئيس الشرع خلال 7 أشهر... من يستهدف رأس السلطة في سوريا السودان يشتعل: معارك طاحنة في الفاشر وقصف مكثف على كردفان... وأزمة إنسانية تتفاقم الجوع يفتك بسكان غزة وشهادات ميدانية تُدمي القلب وتبكي العين
عاود طيران الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الإثنين، قصف ميناء الحديدة غرب اليمن، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.
جيش الإحتلال قال إنه استهدف براميل وقود وقطعا بحرية عسكرية، إضافة الى آليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية بميناء الحديدة، وفق بيان.
قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل استخدمت طائرات مسيرة في الهجوم الأخير، لأول مرة.
إذاعة جيش الإحتلال قللت من الهجوم الأخير، وقالت إن الهجمات على ميناء الحديدة هي نفس الهجمات السابقة على بنى تحتية تعرضت للقصف مرات عديدة.
واضافت:'' الهجمات على الحديدة لن توقف عمليات إطلاق النار، فمنذ "الهجوم السابق" قبل أسبوعين تم إطلاق 6 صواريخ باليستية وطائرتين، من اليمن.