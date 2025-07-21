إسرائيل تقصف ميناء الحديدة بالطائرات المسيرة وإذاعة جيش الإحتلال تقلل من أهمية الضربات

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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عاود طيران الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الإثنين، قصف ميناء الحديدة غرب اليمن، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

جيش الإحتلال قال إنه استهدف براميل وقود وقطعا بحرية عسكرية، إضافة الى آليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية بميناء الحديدة، وفق بيان.

قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل استخدمت طائرات مسيرة في الهجوم الأخير، لأول مرة.

إذاعة جيش الإحتلال قللت من الهجوم الأخير، وقالت إن الهجمات على ميناء الحديدة هي نفس الهجمات السابقة على بنى تحتية تعرضت للقصف مرات عديدة.

واضافت:'' الهجمات على الحديدة لن توقف عمليات إطلاق النار، فمنذ "الهجوم السابق" قبل أسبوعين تم إطلاق 6 صواريخ باليستية وطائرتين، من اليمن.