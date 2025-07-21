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غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدة

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص
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 أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية والساحل الغربي

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