علامات لم تخطر علي بالك احذرها ..فهي تدل على بطء وظائف الكلى

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تعمل كليتنا كمرشحات في أجسامنا، حيث تتخلص من فضلات الدم والماء الزائد والمواد السامة، ويؤدي ضعف وظائف الكلى إلى تراكم الفضلات في جميع أنحاء الجسم، مما يُسبب مشاكل صحية مختلفة، ويؤدي تباطؤ وظائف الكلى إلى مرض الكلى المزمن (CKD)، والذي يتطور تدريجيًا.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، 5 علامات تحذيرية لضعف وظائف الكلى، يجب التحرك عند ملاحظتها واستشارة الطبيب المعالج لتلقي العلاجات اللازمة، وفقًا لـ"times of india".

السبب الأول للفشل الكلوي المزمن تغيرات في التبول عادةً ما تبدأ مشكلة الكلى بتغيرات في وتيرة التبول وأنماط إنتاجه، وقد تلاحظ ما يلي:

- يصبح التبول المتكرر أكثر وضوحًا، خاصةً خلال ساعات الليل (التبول الليلي).

كمية بول أقل من المعتاد، أو صعوبة في التبول.

- وجود رغوة أو فقاعات في البول يدل على تسرب البروتينات من الكلى عبره.

- لون البول داكن أو بول مختلط بالدم.

عندما تتضرر الكلى، تفقد قدرتها على تصفية الدم بفعالية، مما يؤدي إلى ظهور البروتين والدم في البول. أبلغ طبيبك فورًا عند ملاحظة هذه الأعراض.

تورم في أجزاء الجسميؤدي تباطؤ وظائف الكلى إلى عدم كفاية إزالة السوائل الزائدة من الجسم، وهذا يسبب تورمًا أو انتفاخًا، غالبًا في:- القدمين والكاحلين،

اليدين،- الوجه، وخاصة حول العينين.ويؤدي فشل الكلى في تنظيم الأملاح والماء في الجسم إلى تراكم السوائل، ويزداد التورم وضوحًا عند الوقوف أو أثناء الليل، وقد يؤدي عدم علاج التورم إلى تراكم السوائل في الرئة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعفتُنتج الكلى هرمون الإريثروبويتين (EPO)، وهو هرمون يُحفّز تكوين خلايا الدم الحمراء، وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.يؤدي تباطؤ وظائف الكلى إلى انخفاض إنتاج هرمون EPO، مما يؤدي بدوره إلى فقر الدم بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

يُسبب انخفاض خلايا الدم الحمراء إرهاقًا مستمرًا وضعفًا في العضلات وانخفاضًا في مستويات الطاقة بعد قلة النشاط البدني.يصل هذا الإرهاق إلى درجة تُصعّب القيام بالأنشطة الروتينية.

يُعدّ الإرهاق من أوائل مؤشرات تباطؤ وظائف الكلى لدى المرضى.

حكة الجلد وتشنجات العضلات يؤدي فشل الكلى في أداء وظائفها بشكل صحيح إلى تراكم الفضلات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور، في مجرى الدم، ونتيجةً لذلك، يُصاب الجلد بالحكة، خاصةً في الليل، كما تُصاب الساقين بتشنجات عضلية تتحول إلى تشنجات.

ويسبب تراكم السموم، إلى جانب تقلبات تركيز المعادن، تهيجًا في كل من أنسجة الجلد وخلايا العضلات.صعوبة التفكير بوضوح أو الشعور بالارتباكيؤدي تباطؤ وظائف الكلى إلى بقاء السموم في مجرى الدم لفترة أطول، مما يُسبب آثارًا سلبية على وظائف الدماغ، وقد يُسبب هذا ما يلي