مثبتة علميًا- 6 طرق لعلاج مرض الكبد الدهني

الإثنين 21 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 67

إذا كنت ترغب في التعافي من مرض الكبد الدهني نهائيًا، هناك طرق مثبتة علميًا تساعد على العلاج بفعالية كبيرة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الطرق المثبتة علميًا لعلاج مرض الكبد الدهني، وفقًا لموقع "Times of india".

1- تقليل السكريتعرض الكبد لضغطٍ كبير عند تناول السكر بكميات كبيرة، خاصةً الفركتوز، الذي يتسبب مع مرور الوقت في تراكم الدهون فيه وإصابته بالالتهاب والتليف.

علاوة على ذلك، يؤدي الإفراط في السكر إلى زيادة مقاومة الإنسولين، التي تؤثر سلبًا على الكبد وتسبب الإصابة بالسكري.

فإذا تمكَّن مريض الكبد الدهني من تقليل السكر، حتى ولو لمدة 30 يومًا فقط، ستنخفض نسبة الدهون المتراكمة في كبده.

ولتقليل السكر، يتعين على مريض الكبد الدهني الابتعاد على المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والفواكه مرتفعة السكريات والحلويات.

2- الصيام المتقطعيلعب الصيام المتقطع دورًا كبيرًا في علاج مرض الكبد الدهني عن طريق تحفيز عملية الالتهاب الذاتي بالجسم، المسئولة عن التخلص من الخلايا التالفة.

وفي دراسات سابقة، وجد الباحثون أن الصيام المتقطع من أفضل الحميات الغذائية لمرضى الكبد الدهني، لأنه يساعد على:تحسين حساسية الإنسولين.

ضبط مستويات الجلوكوز بالدم.تقليل الإجهاد التأكسدي.خفض الالتهابات.تعزيز استقلاب الدهون.

دعم الميكروبيوم المعوي.ويشترط الصيام المتقطع التوقف عن الأكل لمدة 16 ساعة، واستهلاك الطعام خلال 8 ساعات.

3- ممارسة الرياضةلا غنى عن الحفاظ على النشاط البدني للجسم في رحلة علاج مرض الكبد الدهني، لأن ممارسة الرياضة يساعد الكبد على معالجة الدهون بكفاءة أكبر وتحسين حساسية الإنسولين.

وكشفت دراسة أجريت عام 2018، أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية يقلل من دهون الكبد عن طريق تحسين حساسية الإنسولين وتعززيز عملية استقلاب الأحماض الدهنية في الكبد.

4- تناول البروتينات والأليافالألياف والبروتين من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الكبد، بفضل قدرتهما على:كبح الشهية، مما يقلل من الإفراط في الطعام.تعزيز صحة الأمعاء.

تقليل امتصاص الدهون.ويمكن الحصول على الألياف والبروتين عن طريق تناول البيض والأسماك والدجاج والبروكلي الشوفان وبذور الكتان وبذور الشيا.

5- الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررةلضمان التخلص من دهون الكبد، لا بد من الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة المتوفرة في المعجنات والخبز، واستبدالها بالحبوب الكاملة، مثل الكينوا والأرز البني، والخضراوات النشوية، كالبطاطا الحلوة.

6- فقدان الوزنيساعد فقدان من 5% إلى 10% من وزن الجسم على تقليل الدهون المتراكمة في الكبد. لذلك ينبغي على مريض الكبد الدهني التخلص من السمنة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.