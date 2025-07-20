سعر ثابت للسعودي والدولار مقابل الريال اليمني ..تعميم ملزم لكافة شركات ومنشآت الصرافة

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت جمعية صرافي عدن، اليوم، عن إصدار تعميم ملزم لكافة شركات ومنشآت الصرافة، تضمن جملة من الإجراءات والقيود الجديدة على عمليات تداول العملات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي اليمني، في مسعى لوقف تدهور العملة المحلية وضبط السوق المصرفية.

وبموجب التعميم، تم تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، مع التشديد على عدم تجاوز هذه الحدود، وضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة المحددة.

كما ألزمت الجمعية جميع المنشآت المالية بعدم التعامل بأسعار تفوق هذه الحدود، سواء في السوق الرسمية أو غيرها.