ألمانيا تبلغ قبل نهائي بطولة أوروبا للسيدات بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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تصدت آن-كاترين بيجر ببراعة لركلة الترجيح الأخيرة المذهلة لتقود ألمانيا للفوز على فرنسا 6-5 في ركلات الترجيح لتضرب موعدا مع إسبانيا بطلة العالم في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي أمس السبت.

وطُردت المدافعة الألمانية كاترين هندريش بعد مرور 13 دقيقة من البداية بسبب شدها شعر لاعبة فرنسية لتفتتح جريس جيورو التسجيل لفرنسا من ركلة جزاء.

وردت ألمانيا بهدف التعادل الرائع عندما حولت سيوكه نوسكن تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذتها كلارا بويل بضربة رأس نحو الشباك وظهرها للمرمى في الدقيقة 25.

وتم إلغاء هدفين لفرنسا بداعي التسلل، ونفذت نوسكن ركلة جزاء للفريق الألماني في الشوط الثاني تصدت لها حارسة فرنسا.

وبعد فشل أي من الفريقين في هز الشباك في الوقت الإضافي، اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، لتسجل كاترين بيجر ركلة بنفسها ثم تصدت لركلة جزاء أليس سومبات لتقود ألمانيا إلى قبل النهائي.

وتلتقي إنجلترا مع إيطاليا في مباراة قبل النهائي الأخرى بعد غد الثلاثاء