آلاف المواطنين في مأرب ينفذون وقفة غضب تضامناً مع غزة وتنديداً بسياسة التجويع الإسرائيلية الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحفيين وكتاب في صنعاء .. تقرير حقوقي يوثق فضائع مليشيا الحوثي نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بألف دولار كحد أدنى للرواتب وإنقاذ العملة أشهر المنصات في واشنطن تفتح أبوابها للمليشيا الحوثية في تجارة الأسلحة الأمريكية والإتجار في تهريبها وسط تجاهل رقابي واسع .. كانت في أزرار ملابس نسائية.. واشنطن تشيد بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنفذ الوديعة أول قاص وروائي يمني تترجم قصصه الى ست لغات عالمية بريطانيا تبدأ التحرك والتمويل من حضرموت عبر الحد من النزاعات والسلطة المحلية تبارك أكثر من 30 ألف شركة جديدة يتم انشائها في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق (8186) انتهاكًا حوثيًا في محافظة البيضاء صدور قرار من البنك المركزي في عدن يستهدف صنعاء
نفذ آلاف المواطنين، مساء اليوم الاحد وقفة غضب جماهيرية في مدينة مأرب، تنديداً بسياسة التجويع والحصار التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة، وللمطالبة بتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تُدين العدوان الإسرائيلي، وتستنكر الصمت الدولي والعربي تجاه الجرائم الوحشية التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة. كما رددت الحشود هتافات غاضبة تدعو حكام الأمة العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في إنقاذ سكان غزة الذين يتساقطون جوعاً يومياً بسبب الحصار.
وتخللت الوقفة كلمات وقصائد شعرية عبّرت عن الموقف الشعبي الداعم لفلسطين والمناهض للعدوان الإسرائيلي، مؤكدين أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إبادة جماعية بحق شعب أعزل.
ونُظمت الوقفة من قبل اللجنة الشعبية للتضامن مع فلسطين، التي أصدرت بياناً أكدت فيه أن أكثر من 21 شهراً من العدوان لم تحرّك نخوة الأنظمة العربية والإسلامية، بل شجعت الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمه.
واستنكر البيان الموقف العربي والإسلامي المتخاذل، داعياً إلى موقف موحد وفاعل لمواجهة الجرائم الإسرائيلية. كما جدّد التأكيد على الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة، التي تُلقّن العدو دروساً يومية في الصمود والتحدي.
وطالب البيان برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة إنهاء تحكّم إسرائيل والولايات المتحدة في آلية توزيع الإغاثة داخل القطاع المحاصر.