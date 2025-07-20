الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحفيين وكتاب في صنعاء .. تقرير حقوقي يوثق فضائع مليشيا الحوثي نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بألف دولار كحد أدنى للرواتب وإنقاذ العملة أشهر المنصات في واشنطن تفتح أبوابها للمليشيا الحوثية في تجارة الأسلحة الأمريكية والإتجار في تهريبها وسط تجاهل رقابي واسع .. كانت في أزرار ملابس نسائية.. واشنطن تشيد بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنفذ الوديعة أول قاص وروائي يمني تترجم قصصه الى ست لغات عالمية بريطانيا تبدأ التحرك والتمويل من حضرموت عبر الحد من النزاعات والسلطة المحلية تبارك أكثر من 30 ألف شركة جديدة يتم انشائها في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق (8186) انتهاكًا حوثيًا في محافظة البيضاء صدور قرار من البنك المركزي في عدن يستهدف صنعاء نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 عامًا قضاها في الغيبوبة
استنكرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الصمت الرسمي تجاه الكارثة الاقتصادية التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية".
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي أدت إلى تدهور العملة المحلية إلى مستوى كارثي وغير مسبوق، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته.
وأضاف البيان أن هذا التدهور "أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في الجامعات اليمنية، الذين يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال".
وأشارت النقابة إلى أن انهيار العملة تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، من غذاء ودواء ووقود، والتي أصبحت خارج متناول المواطنين، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وطالبت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بإنقاذ العملة من هذا التدهور المستمر، و"رفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن".
وشددت على ضرورة اعتماد "الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس بمبلغ (1000 دولار)، وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف".
واختتمت اللجنة النقابية بيانها بتذكير الرئاسة والحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطن اليمني.