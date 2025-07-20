نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بألف دولار كحد أدنى للرواتب وإنقاذ العملة

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استنكرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الصمت الرسمي تجاه الكارثة الاقتصادية التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية".

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي أدت إلى تدهور العملة المحلية إلى مستوى كارثي وغير مسبوق، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته.

وأضاف البيان أن هذا التدهور "أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في الجامعات اليمنية، الذين يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال".

وأشارت النقابة إلى أن انهيار العملة تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، من غذاء ودواء ووقود، والتي أصبحت خارج متناول المواطنين، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وطالبت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بإنقاذ العملة من هذا التدهور المستمر، و"رفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن".

وشددت على ضرورة اعتماد "الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس بمبلغ (1000 دولار)، وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف".

واختتمت اللجنة النقابية بيانها بتذكير الرئاسة والحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطن اليمني.