أشهر المنصات في واشنطن تفتح أبوابها للمليشيا الحوثية في تجارة الأسلحة الأمريكية والإتجار في تهريبها وسط تجاهل رقابي واسع ..

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - ترجمة الموقع بوست

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كشف تحقيق دولي، أن تجار الحوثيين في اليمن يستخدمون تطبيقات "إكس" و "واتساب" لتجارة وتهريب الأسلحة بينها أسلحة أمريكية، في انتهاك واضح لسياسات شركات التواصل الاجتماعي.

وقال مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP) ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على المساءلة عن التكنولوجيا الكبرى- في تحقيق له إن تجار الأسلحة التابعين للحوثيين كانوا يديرون متاجر أسلحة تجارية بشكل علني منذ أشهر، عبر تطبيقي "إكس" التابع لإيلون ماسك وواتساب التابع لشركة ميتا.

وحسب التحقيق يعرض التجار بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة أخرى على X، ويوجهونهم إلى واتساب للتواصل مع البائعين.

وتحمل بعض الأسلحة وفق التقرير ختم "ملكية الحكومة الأمريكية"، مما يوحي بأنها أمريكية الأصل، وأنها كانت تُستخدم سابقًا من قبل الجيش الأمريكي.

وأضاف التحقيق "تعتمد كل من X، المملوكة لإيلون ماسك، وواتساب، التابعة لشركة ميتا، سياسات ضد هذا النوع من الأنشطة، لكنهما لم تتخذا أي إجراء واضح لوقفها".

وحدد مشروع الشفافية التقنية 130 حسابًا على "إكس" في اليمن، تُقدّم بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة أخرى. كان أكثر من نصف هذه الحسابات موجودًا في صنعاء، عاصمة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد أعرب الكثير منها عن ولائه للحوثيين أو عرض شعارهم في منشوراتهم.

وزاد "في بعض الحالات، وُضعت علامة واضحة على الأسلحة المعروضة للبيع بأنها "ملك للحكومة الأمريكية". لم تُوضّح الحسابات كيفية حصولها على هذه الأسلحة التي تحمل العلامة التجارية الأمريكية، لكن المسلحين حول العالم استغلوا سوقًا سوداء مزدهرة للأسلحة التي خلّفتها القوات الأمريكية في أفغانستان".

أشارت حسابات "إكس" المرتبطة بالحوثيين إلى تطبيقات المراسلة "واتساب" أو "تليجرام" للتواصل مع البائعين. أظهرت العديد من حسابات واتساب أنها حسابات تجارية مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على التواصل مع العملاء. في بعض الحالات، عرضت كتالوجًا لمنتجات أسلحة للبيع.

تثير هذه النتائج تساؤلات حول دور تطبيق X وتطبيق WhatsApp في أنشطة الحوثيين، الذين صنفتهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية ويخضعون لعقوبات أمريكية متعددة. أدانت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن، القصف الأمريكي الأخير للمواقع النووية الإيرانية، واستأنفت مؤخرًا هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال "لدى كل من تطبيق X وتطبيق WhatsApp سياسات تحظر بيع الأسلحة، ولكن من الواضح أنهما لم يكونا يطبقانها في هذه الحالات. بالإضافة إلى استضافة تجار الأسلحة، نشر تطبيق X إعلانات أسفل بعض منشورات الأسلحة، مما يشير إلى أن الشركة حققت إيرادات منها".

لم يستجب تطبيق X لطلب التعليق، ورفضت Meta التعليق.

يستند تقرير TTP إلى نتائج تقرير صدر في أغسطس 2024 عن صحيفة التايمز البريطانية، والذي وجد نشاطًا مشابهًا لتجارة الأسلحة على تطبيقي X وواتساب. في تقرير منفصل صادر في مايو 2025، حددت حركة طالبان باكستان (TTP) عددًا من مسؤولي الحوثيين الذين يمتلكون حسابات تحمل علامة زرقاء على منصة X، مما يشير إلى أنهم دفعوا للمنصة مقابل خدمة مميزة.

حسابات إكس

حددت حركة طالبان باكستان (TTP) 130 حسابًا من حسابات X في اليمن تعرض أسلحة للبيع. ذكر 109 حسابات موقعهم في اليمن في ملفاتهم الشخصية. وأظهر 21 حسابًا إضافيًا وجودهم في اليمن من خلال إشارات في منشوراتهم، أو علامات الموقع في الصور، أو رموز البلدان في أرقام واتساب التي قدموها للتواصل معهم.

أشار أكثر من نصف هذه الحسابات (72) إلى أن موقعهم هو صنعاء، عاصمة اليمن التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من عقد. أظهر العديد من هذه الحسابات ولاءً لحركة الحوثي، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، وعرض بعضها أسلحة في صناديق تحمل شعار الحوثيين.

من بين 130 حسابًا في اليمن، أُنشئ 61% (79) منها بعد استحواذ ماسك على منصة X (التي كانت تُعرف آنذاك بتويتر) في أكتوبر 2022، و59% (77) منها انخرطت في تجارة الأسلحة على المنصة خلال الأشهر الستة الماضية، وفقًا لتحليل حركة TTP.

أحد حسابات X التي حددتها حركة TTP، باسم @yeusaf_mm، ذكر باللغة العربية أنه "لبيع وشراء الأسلحة" وحدد موقعه في صنعاء. كان للحساب، الذي يتابعه أكثر من 2700 شخص، صورة شخصية لشعار بندقية وصورة لافتة لبنادق ومسدسات متنوعة. نشر الحساب بشكل متكرر معلومات عن الأسلحة المعروضة للبيع، بما في ذلك بندقيتان من طراز AK-47 مزودة بمخزن ذخيرة سعة 30 طلقة (وُصفت بأنها "فخر الصناعة العسكرية اليمنية") وبندقية AK-47 بولندية.

أعاد الحساب نشر منشورات مؤيدة للحوثيين بانتظام، بما في ذلك فيديو لمسيرة حوثية من قناة المسيرة المملوكة للحوثيين، وفيديو للمتحدث باسمهم، نصر الدين عامر، يُظهر هجمات الحوثيين على السفن، وصورة تُكرم زعيم حزب الله الراحل، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة صاروخية إسرائيلية. (حزب الله، مثل حركة الحوثيين، هو أحد الميليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط).

وذكر حساب آخر باسم @mslslnsln1، باللغة العربية أنه "لبيع وشراء جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية"، وذكر موقعه كسوق في صنعاء. وكما هو الحال في المثال السابق، حمل الحساب صورة شخصية لشعار بندقية، وصورة شعاره صورة لبنادق معلقة على رفوف على جدار. ونشر الحساب، الذي كان لديه أكثر من 5100 متابع، صورًا متعددة لأسلحة معروضة للبيع، بما في ذلك قاذفة قنابل صاروخية سوفيتية (RPG-2) ومجموعة من بنادق كاربين M4 تركية الصنع.

ويبدو أن الحساب مرتبط بالمتمردين الحوثيين، حيث أعاد نشر منشور للمتحدث باسم الحوثيين نصر الدين عامر يروج للقدرات العسكرية للجماعة ويعرض بنادق على صندوق يظهر عليه شعار الحوثي.

حددت حركة طالبان باكستان تسعة حسابات أخرى تابعة لـ "إكس" في اليمن عرضت بنادق في صناديق تحمل شعار الحوثيين المميز، والذي ينص على: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام". عرض أحد هذه الحسابات بنادق AK-47 مقابل 5600 ريال سعودي (حوالي 1500 دولار أمريكي). وعرض منشور آخر ما وُصف بأنه بندقية AK-47 مصنوعة في اليمن، وهي "مطابقة للطراز الروسي في جميع المواصفات، ونضمن أنها أفضل من الروسية".

وعرض أحد حسابات تجار الأسلحة في اليمن، @TayfAbn50085، صورة لافتة لعبد الملك الحوثي، الزعيم العسكري والسياسي والروحي للحوثيين.

عرضت بعض حسابات "إكس" في اليمن بنادق في صناديق تحمل شعار الحوثي المميز.

عرض حوالي ربع (35) من حسابات X في اليمن، التي حددتها حركة طالبان باكستان، ما بدا أنها أسلحة عسكرية أمريكية أو غربية. جميع الأسلحة كانت تحمل ختم "ملكية الحكومة الأمريكية" أو "الناتو".

كان السلاح الذي يحمل علامة الحكومة الأمريكية الأكثر عرضًا هو بندقية كاربين M4، وهي بندقية يستخدمها الجيش الأمريكي. على سبيل المثال، عرض الحساب المذكور أعلاه @mslslnsln1 مجموعة من أربع بنادق كاربين M4، جميعها مزودة بقاذفات قنابل M203 عيار 40 مم. يكشف تكبير الصورة عن البنادق أنها كانت تحمل ختم "ملكية الحكومة الأمريكية" وشعار شركة كولتس للتصنيع. يوجه المنشور المستخدمين إلى واتساب للاستفسار عن عملية شراء.

وبالمثل، نشر الحساب @ywsfkldmsr79574 خبرًا عن بندقية كولت M4 كاربين للبيع مع ملحقاتها، بما في ذلك خوذة باليستية ونظارات رؤية ليلية وقنابل يدوية. وعندما استفسر المستخدمون عن السعر في التعليقات، أشار الحساب إلى أنه متاح بسعر 10,000 دولار.

لا يُعرف مصدر هذه البنادق الأمريكية الصنع، لكن بنادق M4 كانت من بين الأسلحة الأمريكية الصنع التي تُركت بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان - وهي أسلحة وقعت في أيدي طالبان وغذّت سوقًا سوداء دولية للجماعات المسلحة.

كما حدّدت حركة طالبان باكستان (TTP) عدة بنادق M6، وهي نسخ متطورة من M4 من إنتاج شركة LWRC International، وهي شركة أمريكية لتصنيع الأسلحة النارية تُزوّد الجيش الأمريكي بالأسلحة.

على سبيل المثال، عرض حساب X باسم @mdljbr201 بندقية "M6 أمريكية" مقابل 8,000 دولار، واصفًا إياها بأنها "سلاح لا يحتاج إلى وصف". تحمل البندقية ختم "LWRC International" و"5.56mm NATO"، مما يشير إلى أن السلاح يمكنه إطلاق نفس الذخيرة المستخدمة في دبابات M4 التابعة للجيش الأمريكي وفي دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

بالإضافة إلى الأسلحة الأمريكية، عرض تجار الأسلحة المتمركزون في اليمن مجموعة متنوعة من الأسلحة التي وُصفت بأنها روسية. وشملت هذه الأسلحة قاذفات قنابل صاروخية (RPG)، وهي أسلحة تُطلق من الكتف وتُستخدم ضد الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، وبنادق AK-47، وهي نوع من البنادق الهجومية التي أنتجها الاتحاد السوفيتي في الأصل.

نشر تاجر الأسلحة، المُستخدم لحساب @bdllhyy52468696، صورةً لصاروخ RPG-7 سوفيتي الصنع، واصفًا إياه بأنه طراز روسي، وأعطى رقم هاتفه للاستفسار. وعندما سأل المستخدمون المهتمون عن سعره في التعليقات، أجاب التاجر بأنه متوفر مقابل 7000 ريال سعودي (حوالي 1800 دولار أمريكي).

نشر حساب آخر، @aljwkr_alsn، عرضًا لبندقية AK-47 روسية الصنع "بدون استخدام"، مشيرًا إلى أنها لم تُستخدم من قبل.

لم تتمكن حركة طالبان باكستان من التحقق من أصول هذه الأسلحة، ولكن يبدو أن الحوثيين يمتلكون أسلحة روسية الصنع. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام عقوبات على شبكة من عملاء الحوثيين متهمة بشراء أسلحة من روسيا.

نشر هذا الحساب صورة لقاذفة قنابل صاروخية سوفيتية الصنع، وذكر أنها متوفرة بسعر 7000 ريال سعودي (حوالي 1800 دولار أمريكي).

يبدو أن هذه المنشورات تنتهك سياسات منصة X المتعددة. تحظر المنصة صراحةً مبيعات الأسلحة، حيث تنص على أنه "لا يجوز لك محاولة شراء الأسلحة أو تهريبها أو بيعها أو تسهيل بيعها أو الاتجار بها". كما تحظر الترويج للمنظمات الإرهابية، وكذلك "الأفراد الذين ينتمون إلى أنشطتها غير المشروعة ويروجون لها". لكن هذه الحسابات تُجري أعمالها في العلن دون أي إجراء إنفاذ واضح من قِبل X.

عرض أحد حسابات X في اليمن أكثر من مجرد أسلحة. نشر الحساب @Abdulhameed0536 صورًا لمحطة إنترنت عبر الأقمار الصناعية من Starlink معروضة للبيع في يوليو 2024. تحظر شركة Starlink، وهي جزء من شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، إعادة بيع أجهزتها دون تصريح، على الرغم من ظهور سوق سوداء للأجهزة في جميع أنحاء العالم.

مزايا إكس

وجدت TTP أن العديد من حسابات تجار الأسلحة في اليمن قد استفادت من ميزات خاصة متاحة لمستخدمي X.

أكثر من 50 حسابًا من هذه الحسابات مُدرج ضمن "فئة احترافية" في ملفاتهم الشخصية على X، في محاولة واضحة لإضفاء طابع شرعي عليها. وشملت هذه الفئات "متجر أسلحة"، و"تجاري وصناعي"، و"تسوق وتجارة تجزئة".

وفقًا لـ X، يجب على المستخدمين تحويل حساباتهم إلى "حسابات احترافية" لإدراج فئة احترافية كهذه. وتقول الشركة إن الحسابات الاحترافية "تتيح للشركات والعلامات التجارية والمبدعين والناشرين امتلاك حضور فريد ومحدد على المنصة، والقدرة على تنمية وتعزيز حضورهم على X". ويحصلون على ميزات خاصة، بما في ذلك لوحة معلومات تحليلية.

اثنان من الحسابات تضمّنا زرًا للنصائح، يسمح للمستخدمين بطلب مساهمات من المستخدمين.

بعض حسابات تجار الأسلحة مُدرج ضمن "فئة احترافية" في ملفاتهم الشخصية على X.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت العديد من الحسابات مقاطع فيديو مطولة، مما يدل على اشتراكها في خدمة X المميزة. تُعد إمكانية نشر مقاطع فيديو أطول من 140 ثانية ميزةً متاحةً فقط للمستخدمين الذين يدفعون مقابل خدمة X المميزة.

يُظهر أحد هذه الفيديوهات شخصًا يُزيل غلاف رشاش "أمريكي M249 SAW" ويُظهر خصائصه، وهو رشاش خفيف يستخدمه الجيش الأمريكي.

نشر حساب تاجر الأسلحة هذا مقطع فيديو مطوّلًا، وهو ميزةٌ للمستخدمين الذين يدفعون مقابل خدمة X المميزة.

عثرت TTP أيضًا على حالاتٍ قام فيها X بعرض إعلانات في أقسام الردود على المنشورات التي تعرض أسلحةً للبيع، مما يُشير إلى أن X قد يستفيد من هذا المحتوى.

على سبيل المثال، عرض X إعلانًا من مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في الردود على منشور يعرض بندقية AK-47 روسية الصنع للبيع.

كما نشر موقع X إعلانًا يروّج لمقال رأي حول مشروع قانون ترامب للسياسة الداخلية، ضمن منشور يتناول بندقية معروضة للبيع مقابل 10,500 ريال سعودي (حوالي 2,800 دولار أمريكي). كما نشر موقع X إعلانًا لشركة تبيع ملحقات تيسلا ضمن منشور يعرض مسدس غلوك 17 "أمريكي بالكامل". (ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا).

يؤكد موقع X أنه لا يضع إعلانات على محتوى ينتهك قواعده، موضحًا أن "سياساتنا وضوابطنا مصممة لتجنب وضع الإعلانات مباشرةً فوق أو أسفل المحتوى الذي نراه غير آمن أو غير مناسب". لكن TTP لم تجد أي دليل على أن موقع X قد اتخذ إجراءات إنفاذ ضد هذه المنشورات المخالفة للسياسة.

عملت حسابات تجار الأسلحة في اليمن هذه علنًا لأشهر، وفي بعض الحالات لسنوات، على منصة X. ووجدت حركة TTP أن عددًا قليلًا منها تواصل مباشرةً مع ماسك على المنصة.

عندما نشر ماسك مقطع فيديو بالحركة البطيئة يُظهره وهو يُطلق النار من بندقية قنص من عيار 50 من باريت في سبتمبر 2023، ردّ أحد تجار الأسلحة، @yaser84779686، على ماسك بصورة لبندقية باريت من مخزونه. ردّ حساب آخر، @MustfeAlDhabia1، على ماسك بصورة لبندقيتي AR-15 ومدفع رشاش خفيف. كان أحد الأسلحة يحمل ختمًا واضحًا باسم Knight’s Armament، وهو اسم شركة الأسلحة النارية الأمريكية ومقاول الدفاع.

ردّ اثنان من تجار الأسلحة على ماسك عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يُطلق النار من بندقية في عام 2023. نشر كلاهما صورًا لأسلحة.

حسابات واتساب

أكثر من نصف (69) حسابًا من حسابات X في اليمن، التي حددتها TTP، وجّهت المشترين المحتملين إلى حسابات تجارية على منصة ميتا للمراسلة واتساب. تروّج ميتا لهذه الحسابات كوسيلة للشركات "للتفاعل مع الجمهور، وتسريع المبيعات، وتحقيق نتائج أفضل لخدمة العملاء".

واتساب للأعمال مجاني للتنزيل، إلا أن ميتا تفرض رسومًا على بعض الرسائل التسويقية المرسلة عبر التطبيق. كما تفرض ميتا رسومًا على مستخدمي "منصة الأعمال" في واتساب بناءً على تفاعلهم مع العملاء. لم تتمكن TTP من تحديد ما إذا كانت ميتا تفرض مثل هذه الرسوم على حسابات واتساب المحددة في هذا التقرير.

أحد حسابات تاجر الأسلحة X، @AlqhylyM، أدرج رقم واتساب في قسم السيرة الذاتية وصورة ملفه الشخصي. يرتبط الرقم بحساب تجاري على واتساب يُعرّف نفسه بأنه متجر "لجميع أنواع الأسلحة وملحقاتها" ويعرض كتالوجًا للأسلحة. يُظهر الكتالوج موقع التاجر في صنعاء.

أدرج حساب آخر على واتساب، @AbdelSalamQat، ومقره صنعاء، رقم واتساب مرتبطًا بحساب يُظهر زعيم الحوثيين مهدي المشاط وهو يُطلق النار من بندقية عالية القدرة. وتضمن الحساب قائمة بأسلحة متاحة للشراء، وأشار إلى أنه أصبح حسابًا تجاريًا في أبريل/نيسان 2024. كما ارتبط بصفحة على فيسبوك لبيع الأسلحة.

أدرج تاجر الأسلحة، @tsm_fry، رقم واتساب لحساب تجاري يُقدم "أسلحة ولوازم عسكرية"، ويُحدد موقعه في صنعاء.

غالبًا ما كانت حسابات واتساب التجارية تُخفي نشاطها. أكثر من عشرين (28) منها ذكرت بوضوح في ملفاتها الشخصية أنها مُخصصة لشراء وبيع الأسلحة.

وجدت حركة طالبان باكستان أن ما يقرب من ربع (17) من حسابات تجار الأسلحة على واتساب تعرض بضائعها في كتالوجات. تتيح هذه الميزة، المتاحة حصريًا لمستخدمي الحسابات التجارية، للزوار عرض وشراء البضائع المتاحة دون مغادرة منصة المراسلة.

ارتبط حساب X واحد باسم @Vulcan77140 بحسابين تجاريين على واتساب، أحدهما يعرض كتالوجًا للأسلحة. أدرج الكتالوج أربع بنادق قنص SVD عالية القدرة مزودة بمناظير، مع نص باللغة العربية يقول "وصل العيار الثقيل".

حساب X آخر، باسم @_almntaser، مرتبط بحساب تجاري على واتساب يعرض عشرات البنادق في كتالوجه. أحد البنادق، من طراز Glock، كان مُغلفًا بغطاء مُصمم خصيصًا يُصوّر جنديًا أمريكيًا من العصر الاستعماري وعبارة "الحفاظ، الحماية، الدفاع". تضمنت الواجهة أيضًا صورًا لنصب لنكولن التذكاري، والبيت الأبيض، ومبنى الكابيتول الأمريكي.

تم ربط اسم المستخدم X @AlTalhi2tradin بحساب تجاري على واتساب يعرض كتالوجًا للبنادق والمسدسات. يحتوي حساب واتساب، الذي أُنشئ في يونيو 2024، على صور شخصية وغلاف تُظهر رفوف أسلحة مطابقة لحساب X الخاص بتاجر الأسلحة.

يبدو أن هذه الحسابات تنتهك سياسة خدمات الأعمال في واتساب، التي تحظر "شراء أو بيع أو ترويج أو تسهيل تبادل" الأسلحة النارية. كما يبدو أن هذه الحسابات تنتهك سياسة التجارة الخاصة بالشركة الأم ميتا، التي تحظر "شراء أو بيع أو تداول الأسلحة والذخيرة والمتفجرات".

تقول ميتا إنها لا تستطيع قراءة أو مراقبة رسائل واتساب، المُشفّرة من طرف إلى طرف، لكنها تُصرّح بمراجعة ملفات تعريف حسابات واتساب التجارية. كما تُصرّح بمراجعة كل صورة قبل إضافتها إلى كتالوج واتساب. ليس من الواضح سبب عدم تمكّن أنظمة ميتا الآلية والبشرية من رصد الملفات الشخصية المتعلقة بالأسلحة وعناصر الكتالوج المذكورة أعلاه، لكن النتائج تُثير تساؤلات حول تطبيق ميتا لسياساتها المتعلقة بالأسلحة النارية.

عرضت بعض الكتالوجات التي فحصتها TTP أسلحة تحمل علامة تجارية أمريكية، تحمل ختم "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية" أو "ملكية الحكومة الأمريكية". أكثر من اثني عشر حسابًا تجاريًا على واتساب مرتبطة أيضًا بحسابات على إنستغرام أو فيسبوك تعرض أسلحة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول إجراءات تطبيق ميتا ضد مبيعات الأسلحة النارية.

عرضت بعض حسابات واتساب أسلحة تحمل علامة تجارية أمريكية.

الخلاصة

يوفر تطبيقا X وواتساب منصة أساسية لتجار الأسلحة المرتبطين بالحوثيين الذين يبيعون أسلحة الحرب. لدى الشركتين سياسات معمول بها تحظر هذا النوع من التجارة غير المشروعة، لكنها تسمح له بالظهور علانية. يمثل هذا تهديدًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي، نظرًا لأن الحوثيين جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة.