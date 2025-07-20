كانت في أزرار ملابس نسائية.. واشنطن تشيد بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنفذ الوديعة

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشادت السفارة الأميركية بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط 16 ألف حبة كبتاغون، في منفذ الوديعة، قادمة من مناطق الحوثيين في طريقها الى السعودية.

وقالت في بيان إن العملية تبرز الدور الحيوي للحكومة اليمنية في مكافحة تهريب المخدرات.

السفارة الأميركية قالت إن مليشيا الحوثي تستخدم الأنشطة غير المشروعة كمصدر دخل لتهديد السلام الإقليمي، والولايات المتحدة تقف إلى جانب اليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه.

وأمس السبت، قالت مصادر متطابقة إن كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري مع السعودية، تمكّنت من ضبط كمية من الحشيش المخدر، بلغت 16 ألف قرص كبتاجون، خلال تفتيش دقيق لسيارة قادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كانت مخفية بإحكام في أزرار ملابس نسائية.