كانت في أزرار ملابس نسائية.. واشنطن تشيد بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنفذ الوديعة أول قاص وروائي يمني تترجم قصصه الى ست لغات عالمية بريطانيا تبدأ التحرك والتمويل من حضرموت عبر الحد من النزاعات والسلطة المحلية تبارك أكثر من 30 ألف شركة جديدة يتم انشائها في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق (8186) انتهاكًا حوثيًا في محافظة البيضاء صدور قرار من البنك المركزي في عدن يستهدف صنعاء نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 عامًا قضاها في الغيبوبة اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية رداع تشتعل فجراً... الحوثيون يواجهون مقاومة شعبية في حي الحفرة وسقوط قتلى البيضاء المهرة تدشّن السجل المدني الإلكتروني في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي
أشادت السفارة الأميركية بنجاح الحكومة اليمنية في ضبط 16 ألف حبة كبتاغون، في منفذ الوديعة، قادمة من مناطق الحوثيين في طريقها الى السعودية.
وقالت في بيان إن العملية تبرز الدور الحيوي للحكومة اليمنية في مكافحة تهريب المخدرات.
السفارة الأميركية قالت إن مليشيا الحوثي تستخدم الأنشطة غير المشروعة كمصدر دخل لتهديد السلام الإقليمي، والولايات المتحدة تقف إلى جانب اليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه.
وأمس السبت، قالت مصادر متطابقة إن كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري مع السعودية، تمكّنت من ضبط كمية من الحشيش المخدر، بلغت 16 ألف قرص كبتاجون، خلال تفتيش دقيق لسيارة قادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كانت مخفية بإحكام في أزرار ملابس نسائية.