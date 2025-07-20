أول قاص وروائي يمني تترجم قصصه الى ست لغات عالمية

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أكد الأديب والقاص اليمني محمد مصطفى العمراني أن هناك إقبالا كبيرا على قصصه التي تترجم حاليا إلى ست لغات عالمية هي اللغات: الإنجليزية والتركية والفرنسية والهولندية والأوردية والكردية.

إضافة إلى كتبه المنشورة باللغة العربية وهي 14 كتاب منها 12 مجموعة قصصية.

كما أكد القاص العمراني في تصريح ل "مأرب برس " أحد أساتذة الترجمة بجامعة صنعاء قد أكمل قبل أيام ترجمة كتابه" نمساوية في بلاد النامس" للغة الإنجليزية، ونشر العمراني منه مجموعة من القصص على صفحته بالفيسبوك.

مضيفا أن إحدى مؤسسات النشر ستقوم قريبا بطبع هذا الكتاب.

وهي أكبر مجموعة قصصية يمنية تترجم للغة الإنجليزية خلال السنوات الماضية.

كما يقوم المترجم الباكستاني غلام شريف بترجمة مختارات من قصص الأديب محمد مصطفى العمراني ستصدر قريبا باللغة الأوردية وتطبع في إسلام أباد وتوزع للناطقين بالأوردية في العالم.

كما أشار القاص العمراني إلى أن المترجم التركي مراد حكمت يقوم حاليا بترجمة 25 قصة من قصصي للغة التركية ستصدر قريبا بإذن الله.

ونوه إلى أن صفحة " الأدب الروسي" في الفيسبوك نشرت ترجمة قصته " نحن والحمير في المنعطف الخطير " باللغة الفرنسية.

كما أكد أن الصحفي اليمني المقيم في هولندا سفيان جبران سيقوم بترجمة القصة إلى اللغة الهولندية، وهي مبادرة رائعة منه يشكر عليها.

كما قام المترجم الكردي طاهر عثمان بترجمة العديد من قصص محمد مصطفى العمراني للغة الكردية ونشرها في الصحف والمجلات في كردستان، أخرها عدة قصص نشرتها مجلة كاراوان الصادرة مؤخرا عن إتحاد الأدباء في أربيل.

كما قام من قبل بترجمة مختارات من قصص الأديب محمد مصطفى العمراني ونشرها في كتاب صدر عن دار روسا في أربيل بعنوان " نحن والحمير في المنعطف الخطير ".

وشارك هذا الكتاب في معرض أربيل الدولي للكتاب.

ولقي إشادة من الأدباء والقراء في كردستان.

وأشاد القاص العمراني بهذه الجهود والمبادرات الذاتية من هؤلاء الرائعين الذين قرأوا هذه القصص وأعجبتهم فقاموا بجهد ذاتي بترجمتها للغات الأخرى..

وأكد أن هذه الترجمات تفتح آفق جديد للأدب اليمني نحو العالمية. فالأدب الذي بحمل آمال وآلام أبناء اليمن أدب ثري وجدير بأن يعاد إليه اعتباره وأن يصل للعالمية ويكسب قراء جدد في كل أنحاء العالم..

كما أن هذه الترجمات هي نوعا من التكريم للكاتب وتعويض عن تجاهل الجهات الرسمية والأهلية لما يكتب.