بريطانيا تبدأ التحرك والتمويل من حضرموت عبر الحد من النزاعات والسلطة المحلية تبارك

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية (FCDO)، عبر منظمة كير العالمية، بهدف الحد من النزاعات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المستهدفة، إضافة إلى دعم سبل العيش وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقديم حلول تنموية مستدامة، لا سيما للأسر النازحة والمجتمعات المضيفة وقّع اليوم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، الأستاذ صالح عبود العمقي، الأحد بمدينة المكلا، اتفاقية تنفيذ مشروع برنامج شبكة الأمان الغذائي في المحافظة، والذي يستهدف ثلاث مديريات هي: أرياف المكلا، مديرية غيل باوزير، ومديرية المكلا.

حضر التوقيع حسب بيان السلطة المحلية بحضرموت- كلا من: عيدروس عدنان، منسق العلاقات في منظمة كير، وعبده أحمد عبدون، نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت، وحسن باحكم، مسؤول مشاريع الأمن الغذائي وسبل العيش في منظمة كير بحضرموت.

وأكد الأمين العام في كلمته خلال التوقيع، أهمية هذا المشروع في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأشد احتياجًا، مشيدًا بجهود الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة