أكثر من 30 ألف شركة جديدة يتم انشائها في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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بلغ عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي التي تم إنشاؤها حديثا خلال النصف الأول من عام 2025 في الصين، 30.014 شركة، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي، بلغ 423.23 مليار يوان (نحو 58.96 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 15.2 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في الصناعات فائقة التكنولوجيا 127.87 مليار يوان، مع تسجيل نمو ملحوظ في بعض الصناعات، من بينها صناعة خدمات التجارة الإلكترونية وصناعة الأدوية الكيميائية، وصناعة المركبات والمعدات الجوية والفضائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، بزيادة بنسبة 127.1 في المائة و53 في المائة و36.2 في المائة و17.7 في المائة، على التوالي.