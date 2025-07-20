الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق (8186) انتهاكًا حوثيًا في محافظة البيضاء

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو (8186) واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي في محافظة البيضاء منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025م ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واوضحت الشبكة في تقرير لها، ان الانتهاكات توزعت على جرائم القتل التي طالت (842) مدنيا بينهم نساء وأطفال، اصيب (931) آخرون بجروح متفاوتة، منها اصابات دائمة.

‏واشار التقرير، الى أن المليشيا الحوثية الارهابية، استخدمت وسائل قتل متنوعة، حيث وثقت الشبكة (61) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و(285) حالة قتل بالطلق الناري المباشر، و(198) حالة نتيجة القصف العشوائي، و(214) حالة بسبب الألغام الأرضية، و(41) حالة إعدام ميداني، و(13) حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و(18) حالة اغتيال، و(14) حالة قتل تحت التعذيب، و(8) حالات قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة للمليشيا، و(17) حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.

‏وفيما يخص الإصابات، فقد بلغ عدد المصابين (931) مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، وتوزعت طرق الإصابة كالتالي: (93) حالة إصابة بالقنص المباشر، و(271) حالة إصابة بطلق ناري، و(163) نتيجة القصف العشوائي، و(309) إصابات بسبب الألغام التي تسببت في إعاقات دائمة وحالات نفسية خطيرة، و(34) إصابة نتيجة تفجير المنازل، و(14) إصابة نتيجة التعذيب، و(16) إصابة دهس بالأطقم الحوثية، و(29) إصابة نتيجة حوادث أخرى.

‏و رصد التقرير انتهاكات خطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت (2780) حالة اعتقال واختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) حالة تعذيب نفسي وجسدي، و(2691) واقعة انتهاك.

‏وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي..داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

‏ وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.